OPPO Pad Air 6 : un écran 120 Hz et une batterie de 10 050 mAh, mais deux versions à distinguer

L’OPPO Pad Air 6 commence à livrer ses caractéristiques avant sa présentation chinoise du 16 novembre. Au programme : un écran de 12,1 pouces, une batterie de 10 050 mAh et ColorOS 17. Mais deux références apparaissent déjà, et leur différence dépasse la seule présence d’une carte SIM.

Le modèle Wi-Fi porte le numéro OPD2613, contre OPD2614 pour la version 5G. La possibilité d’augmenter le stockage est indiquée uniquement pour cette dernière. Un point important avant de choisir une capacité en pensant la compléter plus tard.

Un écran de 12,1 pouces utile au-delà des vidéos

Les informations de la boutique chinoise, détaillées par Gizmochina, décrivent une dalle LCD de 2 800 × 1 980 pixels. Son format 7:5 se rapproche davantage d’une feuille que d’un écran 16:9 : il peut être pratique pour consulter des documents ou afficher des fenêtres, avec des bandes autour de certains films.

L’affichage atteint 120 Hz, ce qui concerne la fluidité de l’interface ; cela ne signifie pas que tous les jeux fonctionneront à 120 images par seconde. OPPO annonce 600 nits de luminosité typique et 900 nits au maximum. Deux finitions dites Soft Light apparaissent aussi aux côtés des versions classiques.

Le poids atteint environ 603 g, pour 6,89 mm d’épaisseur. Une tablette fine de cette taille conserve donc un poids sensible lorsqu’on la tient longtemps d’une seule main.

La version Wi-Fi impose de mieux prévoir son stockage

Trois configurations sont prévues : 8 Go/128 Go, 8 Go/256 Go et 12 Go/256 Go. Le processeur est un MediaTek Dimensity 7360 Super, associé à de la mémoire LPDDR5X et du stockage UFS 3.1.

L’absence d’extension annoncée sur la version Wi-Fi rend le choix initial plus important pour les fichiers gardés hors connexion. Des vidéos téléchargées pour un trajet ou de gros documents occupent de l’espace même sans connexion mobile. La quantité disponible sera inférieure à la capacité commerciale, une partie étant utilisée par le système.

La présence d’une version 5G en Chine ne prouve toutefois pas sa compatibilité complète avec un forfait français ni sa commercialisation européenne. Ce sont deux vérifications différentes.

10 050 mAh ne donnent pas encore un nombre d’heures d’usage

La recharge annoncée atteint 33 W. Cette puissance et la capacité de batterie ne suffisent pas à calculer un temps de recharge ou une autonomie réelle : écran, luminosité, connexion et applications changent la consommation. Aucun résultat de test Menow n’est disponible à ce stade.

La tablette comprend quatre haut-parleurs, deux microphones et deux appareils photo de 8 mégapixels, un à l’avant et un au dos. Elle propose la reconnaissance faciale, sans lecteur d’empreintes annoncé.

Aucun prix français ni calendrier européen n’est confirmé dans les sources consultées. La fiche chinoise permet de comprendre le produit, pas de promettre un achat local imminent. Avant de la comparer à une tablette vendue en France, il faudra connaître le prix, les fonctions de ColorOS 17 disponibles en français et les conditions de garantie de la version réellement proposée.