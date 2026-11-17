La boutique française de Xiaomi affiche le Smart Band 11 NFC à 67,99 € et la Watch S5 41 mm à 194,99 € dans ses nouveautés. L’écart est de 127 €. Le bracelet couvre le suivi quotidien et le paiement sans contact avec une carte compatible. La montre ajoute notamment un GPS intégré et des cartes hors ligne, deux différences qui comptent si vous courez sans téléphone.

Les prix à comparer avant de commander

La page de lancement de Xiaomi France affiche deux séries de tarifs. La rubrique « Nouveautés » présente les prix de la boutique. Une rubrique séparée d’offres exclusives liée au lancement des Xiaomi 18 Pro affiche le bracelet NFC à 49,99 € et la montre à 137,99 €. Si vous comptez sur ces prix, vérifiez que l’offre apparaît dans votre panier. Le Smart Band 11 existe aussi sans NFC et la rubrique Nouveautés l’affiche dès 54,99 €.

Critère Smart Band 11 NFC Watch S5 41 mm Prix affiché dans les nouveautés 67,99 € 194,99 € Prix de l’offre exclusive 49,99 € 137,99 € GPS et parcours Utilise le téléphone pour enregistrer le tracé GPS intégré, cartes hors ligne à télécharger avant de partir Paiement sans contact Xiaomi Pay, carte compatible requise Xiaomi Pay ou Google Pay selon la carte et la compatibilité Écran AMOLED 1,72 pouce, format allongé AMOLED rond 1,32 pouce Autonomie maximale annoncée Jusqu’à 21 jours Jusqu’à 14 jours

La différence se voit surtout quand vous laissez le téléphone à la maison

La documentation du Smart Band 11 NFC précise que le bracelet n’a pas de GPS intégré. Emportez le téléphone pour enregistrer précisément l’itinéraire. La Watch S5 de 41 mm peut enregistrer une sortie avec son propre GPS. Pour les cartes hors ligne, téléchargez la zone voulue dans Mi Fitness avant de partir.

Pour le paiement, vérifiez votre carte dans le service que vous comptez utiliser. Le bracelet dépend de Xiaomi Pay. La montre ajoute Google Pay, sous réserve de compatibilité. Les autonomies maximales sont des chiffres constructeur issus de scénarios différents. L’écran permanent, les entraînements avec GPS et la fréquence des mesures peuvent changer l’intervalle entre deux recharges.