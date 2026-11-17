Microsoft teste dans Intune un verrouillage à distance pour les ordinateurs Windows administrés par une entreprise ou un établissement scolaire. Le service informatique peut bloquer l’accès à un PC perdu, volé ou compromis sans effacer les fichiers. Si le PC est retrouvé, l’administrateur peut retirer le verrou à distance. Cette fonction est en préversion et concerne les appareils gérés, y compris certaines machines sous Windows Pro.

Ce que voit la personne qui ouvre le PC

D’après la documentation Microsoft, Windows ferme les sessions actives, masque les options de connexion et affiche un écran de verrouillage. L’organisation peut y ajouter un motif et les coordonnées du support. Le PIN, le mot de passe et le compte administrateur local ne permettent plus de rouvrir une session. Le verrou reste en place après un redémarrage ou quand la connexion réseau est coupée.

La commande s’applique au prochain contact de la machine avec le service de gestion. Si elle est éteinte ou hors ligne au moment du signalement, le verrou ne s’applique donc pas immédiatement. Une fois activé, il reste effectif hors ligne. Le déverrouillage passe lui aussi par Intune, ce qui suppose que la machine puisse recevoir la consigne du service informatique.

Ce que le verrou laisse intact

Les fichiers restent sur l’ordinateur, l’appareil demeure inscrit dans la gestion de l’organisation et BitLocker reste actif s’il était configuré. Le compte du salarié continue de fonctionner sur d’autres appareils. Si un vol de mot de passe est également suspecté, le support doit traiter le compte séparément. Microsoft précise aussi que le verrou ne coupe pas la connexion réseau. Une procédure d’isolement ou d’effacement relève d’autres commandes.

Pour un salarié, le geste utile est de signaler la perte au support dès qu’elle est constatée et de préciser le dernier moment où le PC était connecté. Si l’ordinateur revient, contactez le support. Réinitialiser le PC ou essayer différents identifiants ne remplace pas le déverrouillage par l’administrateur.

Pour un ordinateur personnel, le réglage à vérifier est différent

Sur un PC privé, Microsoft propose déjà Localiser mon appareil pour Windows 10 et 11. La fonction doit être configurée à l’avance avec un compte Microsoft personnel disposant des droits nécessaires. C’est ce réglage qu’un particulier peut vérifier aujourd’hui. La préversion Intune relève de la gestion d’un parc professionnel.