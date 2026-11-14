OPPO Pad Air 6 ou Xiaomi Pad 8 : 118 g de moins chez Xiaomi, un écran plus grand chez OPPO

L’OPPO Pad Air 6 se précise avant sa présentation chinoise du 16 novembre. Face à la Xiaomi Pad 8, elle mise notamment sur un écran plus grand et une batterie de capacité supérieure. Mais sur les fiches techniques, elle pèse aussi 118 g de plus. Pour lire longtemps tablette en main ou l’emporter chaque jour, l’écart mérite autant d’attention que les pouces.

La comparaison reste provisoire sur le rapport qualité-prix : le tarif de l’OPPO n’est pas établi et sa disponibilité française n’est pas confirmée. Il est possible de comparer les caractéristiques documentées, sans lui attribuer une victoire commerciale avant même le lancement.

12,1 pouces contre 11,2 : le confort ne se résume pas à la diagonale

Les caractéristiques de l’OPPO relevées sur sa fiche chinoise indiquent un écran LCD de 12,1 pouces à 120 Hz, avec une définition de 2 800 × 1 980 pixels. La Xiaomi dispose d’un LCD de 11,2 pouces à 144 Hz et de 3 200 × 2 136 pixels.

L’OPPO offre donc une plus grande diagonale, tandis que la Xiaomi place davantage de pixels sur un écran plus petit. Ce n’est pas contradictoire : le premier critère concerne l’espace physique d’affichage, le second la finesse potentielle des éléments. Pour annoter ou consulter plusieurs contenus, la surface peut compter ; pour transporter et tenir l’appareil, le format plus compact a son intérêt.

Les fréquences de 120 et 144 Hz sont des maxima, pas une promesse que tous les jeux tourneront à ces cadences. Le logiciel et chaque application déterminent le résultat obtenu.

La batterie augmente, le poids aussi

Caractéristique OPPO Pad Air 6 Xiaomi Pad 8 Poids annoncé 603 g 485 g Épaisseur annoncée 6,89 mm 5,75 mm Batterie typique 10 050 mAh 9 200 mAh Charge filaire maximale 33 W 45 W Processeur Dimensity 7360 Super Snapdragon 8s Gen 4

La différence de capacité atteint 850 mAh. Elle ne permet pas d’annoncer 9 % d’autonomie supplémentaire : l’écran, le processeur, la luminosité et l’usage influencent la consommation. En revanche, l’écart de poids indiqué par les fabricants se retrouve dans l’objet transporté, avant même d’ajouter une coque ou un clavier.

La Xiaomi accepte une puissance de charge supérieure. Cela ne donne pas un temps de recharge exact sans protocole de test, mais précise le plafond annoncé. Xiaomi indique également qu’aucun adaptateur secteur n’est fourni dans son coffret français.

Ne pas choisir seulement la quantité de stockage

L’assistance Xiaomi distingue le stockage UFS 3.1 du modèle 128 Go et l’UFS 4.1 des configurations 256 Go. Deux versions d’une même tablette ne changent donc pas seulement par la place disponible. La Pad 8 ne propose pas d’extension par carte mémoire.

L’OPPO est annoncée avec des versions Wi-Fi et 5G. Il faut vérifier la variante exacte avant de comparer son prix ou ses possibilités d’extension. Une fonction propre à une version ne doit pas être attribuée à toute la gamme.

Pour la France, attendre le prix et les accessoires de l’OPPO

La Xiaomi a l’avantage d’une documentation française déjà publiée. Pour l’OPPO, le lancement chinois doit encore clarifier le tarif et les offres. Les accessoires, la distribution et les conditions locales de service restent aussi à vérifier avant un éventuel achat importé.

Sur les seuls éléments établis, la Pad Air 6 intéressera surtout ceux qui privilégient un grand affichage, tandis que la Pad 8 réduit nettement le poids transporté. Affirmer laquelle est la meilleure pour le jeu, la batterie ou le prix demanderait des essais et des tarifs comparables, pas une simple lecture des capacités annoncées.