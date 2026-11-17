Un iPhone qui recharge lentement n’a pas forcément besoin d’un nouveau chargeur. Avant d’en acheter un, vérifiez la puissance fournie par l’ensemble chargeur et câble, la température du téléphone et son niveau de batterie. Un appareil proche de 80 %, posé au soleil et utilisé pour la navigation peut réduire sa vitesse de charge alors que l’adaptateur fonctionne correctement.

1. Regardez ce que l’iPhone dit du chargeur

Ouvrez Réglages → Batterie pendant que l’iPhone est branché. Selon la version d’iOS, un message Chargeur lent peut apparaître si l’accessoire fournit une puissance inférieure à celle que l’iPhone peut utiliser. Relevez la puissance et les profils de sortie inscrits sur l’adaptateur. Pour la charge rapide filaire, la compatibilité USB Power Delivery compte autant que le chiffre en watts. Testez sur une prise murale avec un câble en bon état. Un port USB de voiture ou un concentrateur peut partager sa puissance avec d’autres appareils.

Apple détaille les adaptateurs nécessaires selon les générations d’iPhone. Un adaptateur de 20 W est un repère fréquent pour les modèles compatibles, mais la puissance optimale dépend du téléphone. Sur un modèle USB-C, choisissez un câble adapté et conforme aux standards USB. Un câble USB-C n’a pas besoin du marquage MFi propre aux accessoires Lightning pour remplir ce rôle. Avec un adaptateur multiport, comparez aussi la vitesse quand les autres ports sont débranchés.

2. Faites le test téléphone au repos et à température normale

Si l’iPhone est chaud après un jeu, une visioconférence ou un trajet en plein soleil, posez-le dans un endroit tempéré et laissez-le refroidir naturellement. Retirez la coque si elle retient nettement la chaleur pendant la recharge. Apple indique que la charge rapide peut être limitée quand la température est trop élevée ou trop basse.

Pour comparer deux accessoires, branchez l’iPhone avec un niveau de batterie voisin à chaque essai et laissez son écran éteint. Un jeu ou la caméra consomme de l’énergie pendant que le chargeur en fournit. La hausse du pourcentage devient alors plus lente, même si le chargeur délivre la même puissance. Vous pouvez poursuivre un appel indispensable, mais ce sera un mauvais moment pour mesurer la vitesse de recharge.

3. Vérifiez si le ralentissement apparaît vers 80 %

La recharge ralentit normalement à mesure que la batterie se remplit, notamment après environ 80 %. L’iPhone peut aussi différer la fin de charge avec la recharge optimisée, ou s’arrêter au niveau défini par une limite de charge sur les modèles compatibles. Dans Réglages → Batterie, lisez le message associé à la recharge avant de conclure à une panne.

Le guide Apple sur la recharge explique ces comportements. Si le téléphone reste anormalement lent à bas pourcentage, au repos et à température normale, comparez avec un autre câble et un adaptateur compatible. Si les essais donnent le même résultat, contrôlez visuellement le port sans y introduire d’objet métallique et faites examiner l’appareil en cas de connecteur endommagé ou de faux contact.