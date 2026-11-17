L’Apple TV 4K de quatrième génération et l’iPhone 17 portent la même mention A19 sur leur fiche technique. Le boîtier aurait pourtant un processeur à 5 cœurs, contre 6 sur l’iPhone 17, d’après des données système rapportées. Le cœur en moins serait un cœur à haute efficacité énergétique. Pour savoir si cela change quelque chose chez vous, il faut distinguer ce que fait le processeur dans un jeu et ce que le boîtier prend déjà en charge quand vous lancez un film.

Cinq cœurs contre six : ce qui est établi

Apple indique dans les caractéristiques de l’iPhone 17 que son A19 dispose de deux cœurs de performance et de quatre cœurs à haute efficacité énergétique. La fiche française de l’Apple TV 4K indique « puce A19 » sans détailler le nombre de cœurs. Selon les données système rapportées par Macworld, la puce du boîtier conserverait les deux cœurs de performance et disposerait de trois cœurs à haute efficacité énergétique.

Appareil Configuration du processeur Niveau de confirmation iPhone 17 6 cœurs : 2 de performance et 4 à haute efficacité énergétique Fiche Apple Apple TV 4K (4e génération) 5 cœurs : 2 de performance et 3 à haute efficacité énergétique Configuration rapportée à partir de données système. Apple confirme l’A19.

Pour les films et séries, regardez d’abord les formats

La fiche Apple annonce la lecture vidéo jusqu’à 2160p à 60 images par seconde et la prise en charge de Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG. Elle liste aussi le codec AV1. Ces caractéristiques renseignent directement sur les formats que peut lire le boîtier. Les conditions de lecture restent liées à votre service, à la connexion et au téléviseur ou au projecteur utilisé.

Si votre usage se résume aux films et aux séries, le nombre de cœurs donne donc peu d’éléments pour décider. Pour comparer avec votre installation actuelle, commencez par les formats dont vous avez réellement besoin, puis regardez la connectique. Apple indique un port Ethernet gigabit et du Wi‑Fi 7 sur ce modèle.

Pour le jeu, il faudra mesurer la fluidité dans les mêmes scènes

Un jeu peut solliciter le processeur pour les personnages, la physique ou le chargement du décor. La puce graphique, la résolution choisie et les réglages propres à tvOS entrent aussi en jeu. Retirer un cœur à haute efficacité énergétique ne permet donc pas de calculer une baisse de fluidité à partir d’une simple division par six.

Le test le plus parlant comparerait deux générations d’Apple TV sur le même jeu, avec les mêmes réglages. Il faudrait relever la régularité des images pendant une scène chargée et vérifier si elle tient après une session prolongée. Pour choisir le boîtier en vue de jouer à un titre précis, sa disponibilité sur tvOS et ses performances mesurées pèseront davantage que le seul nom A19.