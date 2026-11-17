Le futur iPhone 18 standard pourrait embarquer une batterie de 4 430 mAh. Si ce chiffre se confirme, sa capacité dépasserait celle de l’iPhone 18 Pro européen, dont la fiche produit indique 4 056 mAh. L’écart serait de 374 mAh, soit environ 9 %. C’est un écart de capacité sur le papier. Pour savoir lequel dure le plus longtemps, il faudra les faire tourner dans les mêmes conditions.

La rumeur, rapportée par Geeky Gadgets, évoque également 4 430 mAh pour l’iPhone 18e. Apple n’a confirmé cette capacité pour aucun des deux téléphones. Le détail important pour un acheteur français est la version du Pro utilisée comme référence, car le téléphone existe en plusieurs configurations selon les marchés.

À quel iPhone 18 Pro compare-t-on les 4 430 mAh ?

Modèle Capacité Statut du chiffre iPhone 18 4 430 mAh Rumeur, version française à confirmer iPhone 18e 4 430 mAh Rumeur, version française à confirmer iPhone 18 Pro (A3714) 4 056 mAh Capacité nominale dans la fiche européenne

La fiche produit de l’iPhone 18 Pro A3714 donne une référence pour comparer avec le modèle européen. Le tiroir nano-SIM occupe de la place dans le châssis, et le démontage de la version avec tiroir illustre pourquoi le marché compte. Une capacité citée pour un autre pays mérite donc de vérifier la référence exacte du téléphone avant de l’utiliser dans le calcul.

Pourquoi une batterie plus grosse peut donner une journée similaire

Un trajet avec la navigation allumée, l’écran très lumineux et un réseau mobile irrégulier n’a pas grand-chose à voir avec une soirée en Wi-Fi. La consommation dépend aussi du processeur, de la luminosité et de la fréquence de rafraîchissement. C’est pour cette raison que deux téléphones donnés pour 4 430 mAh peuvent se comporter différemment lors d’un même trajet ou d’une session vidéo.

Pour un acheteur qui hésite à attendre le modèle standard, les mesures les plus utiles seront celles qui reproduisent son usage. Par exemple, un essai de navigation sur le même parcours, à luminosité comparable, ou un test vidéo sur la même connexion. Si les 4 430 mAh se confirment en France, la question sera de savoir si cette réserve supplémentaire se traduit par plus de temps loin du chargeur dans ces situations.