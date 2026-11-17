Un minuteur ou un message simple resteront accessibles même quand Siri atteint sa limite quotidienne. En revanche, demander à l’assistant de trouver une adresse, de calculer à quelle heure partir et de l’envoyer à quelqu’un peut entamer le quota. Apple documente ce système, repéré dans la bêta d’iOS 27.3. Pour la France, un détail mérite d’être lu avant de payer : Apple exclut actuellement l’Union européenne des quotas supplémentaires de Siri IA et de certaines fonctions d’Apple Intelligence via iCloud+.

Le quota dépend de ce que vous demandez à Siri

Dans sa documentation sur Siri et Apple Intelligence, Apple distingue les commandes courantes des demandes avancées qui font appel à ses serveurs. « Mets un minuteur de trois minutes » reste possible une fois le plafond atteint. Une demande qui combine plusieurs actions, comme retrouver des informations dans une note et en faire un résumé dans un brouillon de mail, peut être mise en pause jusqu’à la réinitialisation du quota.

Le système vise aussi certaines retouches et générations d’images, les automatisations de Raccourcis qui utilisent les modèles en ligne et certaines fonctions IA d’applications tierces. Chaque catégorie a sa propre limite par appareil. Apple précise que la complexité des demandes et la charge des serveurs peuvent jouer. Impossible, donc, de convertir le quota en un nombre fixe de questions chaque jour.

De 50 Go à 12 To, ce que chaque forfait change

Voici les tarifs mensuels français d’iCloud+, comparés aux plafonds annoncés par Apple dans les marchés éligibles. Le tableau permet de voir la différence entre le prix du stockage en France et les avantages IA décrits pour les régions où ils sont proposés.

Forfait Prix mensuel en France Plafond IA dans les régions éligibles Gratuit 0 € Quota standard 50 Go 0,99 € Quota standard 200 Go 2,99 € Jusqu’à 2× 2 To 9,99 € Jusqu’à 5× 6 To 29,99 € Jusqu’à 10× 12 To 59,99 € Jusqu’à 20×

Les forfaits éligibles utilisent d’abord le quota gratuit de l’appareil. Dans un groupe familial, les appareils qui l’ont épuisé puisent ensuite dans une réserve commune. Les limites reviennent autour de minuit, sans report des demandes inutilisées. En partage familial, Apple se base sur le fuseau horaire de la personne qui paie le forfait.

En France, gardez votre forfait tant que l’avantage local reste à préciser

Le forfait de 50 Go ne relève aucun plafond, même là où les suppléments sont proposés. Et Apple cite explicitement l’Union européenne parmi les régions exclues du supplément de quota pour Siri IA. Le tableau décrit donc les plafonds des marchés éligibles. En France, augmenter son abonnement iCloud+ pour ce seul avantage ne donne actuellement pas accès à ces plafonds. Pour les commandes que vous utilisez tous les jours, comme les minuteurs et les messages simples, le quota testé ne change rien selon Apple.