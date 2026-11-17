Plaques noires, logo PlayStation en couleurs et boutons rétro sur la manette. Sur Reddit, Anubiss369 a montré une PS5 qui reprend plusieurs détails visuels de la PS2. C’est en regardant la DualSense que l’on voit jusqu’où il a poussé la personnalisation.

La console et la manette reprennent les mêmes couleurs

Dans sa publication sur r/playstation, le joueur explique avoir associé des plaques sombres à un revêtement pour la partie centrale. Le centre de la machine se fond ainsi dans le noir des panneaux latéraux. Le petit logo en couleurs ressort à lui seul sur la façade et rappelle les anciennes consoles de Sony.

La console et la manette personnalisées par Anubiss369. Photo du créateur.

La manette est partie d’une DualSense noire. Le joueur a remplacé les boutons pour retrouver les accents de couleur qu’il associe à la PS2. Il raconte avoir trouvé l’intervention plus délicate que prévu à cause des nappes à l’intérieur de la manette. C’est la partie qui demande le plus de soin dans le montage qu’il décrit.

Le petit détail que les lecteurs ont voulu vérifier

Dans les commentaires, plusieurs personnes ont demandé si le logo pouvait changer d’orientation comme sur les anciennes PlayStation. Le créateur précise qu’il a récupéré un bouton PlayStation, l’a poncé et l’a fixé avec du ruban adhésif double face. Il peut donc le décoller et le repositionner. Il garde sa console à l’horizontale, ce qui explique l’orientation choisie sur sa photo.

La transformation porte sur l’apparence de la console et de la manette. Pour retrouver le même effet avec une autre PS5, le premier point à vérifier est la compatibilité physique des plaques avec le châssis exact. La manette peut aussi rester telle quelle si l’on souhaite simplement changer le look de la console.

Ce qui change pour les joueurs

Les pièces ajoutées jouent sur trois surfaces distinctes : les panneaux, le centre de la console et les commandes de la DualSense. Pour reproduire seulement l’impression de PS2, les plaques et le logo font déjà l’essentiel du travail. Le remplacement des boutons intéresse surtout les joueurs qui veulent retrouver le même style lorsqu’ils ont la manette en main.