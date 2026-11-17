Une orque suspendue au-dessus d’une digue, un garçon qui tend le bras et de l’eau qui éclabousse en contrebas. En 483 pièces, Blocksmiths a recréé le saut de Sauvez Willy, le film de 1993. Le projet vient de franchir les 10 000 soutiens sur LEGO Ideas, le seuil qui ouvre la voie à un examen par LEGO.

Le constructeur a choisi le moment où Willy passe au-dessus de Jesse. Le relief des vagues donne du mouvement à l’eau, et la petite silhouette de Jesse fixe l’échelle de la scène. Vue de profil, la composition reprend le geste que les spectateurs reconnaissent sur l’affiche du film. De trois quarts, on comprend mieux la disposition de la digue et des vagues autour de l’orque.

Le projet Sauvez Willy de Blocksmiths. Visuel du créateur.

Le diorama fait 20,8 cm de long, 17,9 cm de large et 17 cm de haut dans la version du créateur. Ce format tient sur une étagère et laisse assez de place pour que l’eau, la digue et les personnages restent reconnaissables. Une grande partie de l’effet vient du contraste entre le noir et blanc de Willy, le bleu de l’eau et les touches claires qui évoquent l’écume.

Ce que les 10 000 soutiens débloquent

Les 10 000 soutiens font entrer le projet original de Blocksmiths dans la troisième période d’examen LEGO Ideas de 2026. Le fabricant décidera ensuite s’il souhaite en faire un produit. Les 483 pièces et les dimensions décrivent le diorama proposé par le fan. Un éventuel set commercial pourrait évoluer lors de la conception.

Il faudra donc attendre la décision de LEGO avant de connaître un éventuel prix ou une date de sortie. Pour l’instant, le projet permet surtout de voir comment une scène reconnaissable en une seconde peut tenir dans un décor de vingt centimètres.