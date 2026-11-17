iPhone 20 Pro : une fuite évoque un écran qui se courberait sur les quatre bords

L’iPhone Pro du vingtième anniversaire pourrait emprunter à l’iPhone Air son aspect vitré, avec un changement visible de face : le verre se courberait sur les quatre côtés. La piste vient de Fixed Focus Digital. Le nom « iPhone 20 Pro » reste un nom utilisé dans les fuites et Apple n’a annoncé ni le produit ni ce dessin.

Quatre bords incurvés : ce que vous verriez de face

Selon le message de Fixed Focus Digital relayé par 9to5Mac, Apple partirait d’un verre comparable à celui de l’iPhone Air, avec une courbure plus prononcée sur tout le pourtour. L’effet attendu est d’atténuer visuellement la transition entre la face avant et les tranches. Vu de dessus, le cadre pourrait alors paraître plus discret.

Tout dépend cependant de la zone qui affiche réellement l’image. Un verre peut s’arrondir alors que les pixels s’arrêtent avant la courbe. Une autre possibilité serait que l’image elle-même se prolonge vers les côtés. Ces deux approches rendraient différemment lorsqu’on lit du texte jusqu’au bord ou qu’on regarde une vidéo sous une lampe. La fuite ne permet pas de départager ces scénarios.

Ce que l’iPhone Air aide à imaginer

L’iPhone Air donne un repère visuel pour comprendre le rapprochement. Le modèle évoqué par l’informateur serait plus épais que l’Air. Cela ne suffit pas pour en déduire la taille de la batterie, le poids ou le relief des appareils photo. Le rendu joint au message est un concept dont 9to5Mac estime qu’il pourrait avoir été généré par IA. Il sert à visualiser l’idée des quatre bords et ne fournit aucune cote exploitable.

L’évocation de l’iPhone X tient surtout au contexte anniversaire et à la place du verre dans le dessin. Le changement concret décrit aujourd’hui concerne la jonction entre la face et les tranches. La position définitive de la caméra avant ou des capteurs reste à établir.

Les détails qui décideront du confort en main

Si le design se confirme, trois choses permettront de juger son intérêt : la surface réellement éclairée, la gestion des reflets sur les bords et la façon dont une coque protège le verre. Un écran qui semble se fondre dans le châssis peut être séduisant en photo. En main, on voudra surtout savoir si les gestes près des bords restent précis et si le texte garde le même contraste sur toute la largeur.