Le classement CHIP du 8 novembre favorise l’OPPO au total, mais donne l’avantage à Apple en autonomie. Notes, protocole et conséquences pour le choix.

OPPO Find X9 Ultra : il devance l’iPhone 18 Pro Max dans ce classement, mais un résultat surprend

L’Oppo Find X9 Ultra devance l’iPhone 18 Pro Max dans la sélection de smartphones de CHIP, mais l’iPhone tient plus longtemps dans son test d’autonomie. Ce contraste résume bien ce qu’un classement peut apporter avant un achat : une comparaison mesurée, à condition de regarder ce qui compose la note plutôt que de s’arrêter au nom du premier.

Le guide du média allemand, dont le tableau est daté du 8 novembre 2026, présente l’Oppo comme son vainqueur et l’iPhone comme une alternative de premier plan. Il s’appuie sur une base de 263 appareils testés. Cela ne veut pas dire qu’un duel unique entre 263 téléphones vient d’être organisé, ni que ce résultat désigne le meilleur appareil pour chaque lecteur français.

L’Oppo prend l’avantage sur la note globale, pas dans chaque catégorie

Dans le classement de CHIP, le Find X9 Ultra obtient 1,1 au total, contre 1,2 pour l’iPhone 18 Pro Max. L’échelle fonctionne à l’inverse d’une note sur dix : le plus petit chiffre est le meilleur. L’écart ne signifie donc ni 10 % de qualité supplémentaire, ni une supériorité visible dans toutes les applications.

Les notes attribuées par CHIP dans sa sélection du 8 novembre 2026 Catégorie Oppo Find X9 Ultra iPhone 18 Pro Max Note globale 1,1 1,2 Performances 1,1 1,0 Équipement 1,3 1,2 Batterie 1,2 1,1 Écran 1,0 1,2 Photo 1,0 1,5

Ce tableau rend le choix plus intéressant qu’un simple affrontement de marques. L’avance de l’Oppo se situe dans les catégories écran et photo. Apple conserve de meilleures notes de performances, d’équipement et de batterie. Ces résultats appartiennent au protocole du laboratoire allemand : Menow n’a pas réalisé ces mesures.

Deux heures d’autonomie séparent les appareils dans le test

Le test détaillé du Find X9 Ultra fournit une comparaison parlante : 23 h 14 pour l’Oppo contre 25 h 16 pour l’iPhone 18 Pro Max. Apple conserve donc 2 h 02 d’avance dans cette mesure, malgré sa deuxième place dans la sélection générale.

Le scénario est précis : connexion LTE, écran maintenu à 60 Hz et luminosité de 200 cd/m², avec une activité automatisée de navigation et de vidéo. Il ne comprend pas de périodes de veille. Les chiffres ne prédisent donc pas l’heure à laquelle votre téléphone s’éteindra après une journée mêlant métro, photos, jeux et appels.

Ils servent surtout à comparer des appareils soumis aux mêmes contraintes. Quelqu’un qui privilégie l’endurance ne doit pas acheter le vainqueur global en pensant qu’il a forcément remporté ce critère.

Pourquoi une moyenne ne remplace pas votre priorité

CHIP explique que les performances, l’écran, la batterie, la photo et l’équipement pèsent chacun 20 % dans sa note finale. Cette répartition donne autant de poids à la qualité d’affichage qu’à la photo. Elle ne correspond pas forcément à vos besoins.

Si vous prenez beaucoup de photos à différentes distances, regardez les exemples du test à la focale qui vous intéresse. Un bon résultat global ne garantit pas le même avantage sur un portrait en mouvement, une scène sombre et un zoom lointain. La position des capteurs compte également, comme l’explique notre comparaison des 200 mégapixels chez Samsung et Xiaomi.

Les notes évoluent aussi : le laboratoire indique recalculer sa base lorsque de nouveaux appareils établissent de meilleures références. Une note ancienne n’est donc pas une caractéristique immuable du téléphone, au même titre que son poids ou son stockage.

Avant d’acheter en France, vérifiez aussi ce que le classement ne tranche pas

Les prix présentés dans le guide sont des offres allemandes. Ils ne doivent pas être repris comme tarifs français garantis. Comparez la capacité de stockage, le vendeur, la garantie et la version régionale du modèle réellement proposé.

Le système et vos équipements restent une autre décision. Si vous utilisez déjà une Apple Watch ou des applications achetées sur iPhone, changer de téléphone peut entraîner d’autres dépenses. Notre dossier sur iOS 27 permet de situer les fonctions logicielles avant de réduire ce choix à une note matérielle.

L’avance du Find X9 Ultra chez CHIP mérite donc l’attention des amateurs de photo. Pour ceux qui cherchent d’abord à retarder la prochaine recharge, le même test donne une raison tout aussi concrète de conserver l’iPhone 18 Pro Max dans leur sélection.