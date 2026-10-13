One UI 9 : une nouvelle icône bleue apparaît sur les Samsung Galaxy, voici ce qu’elle signifie

Depuis leur passage à One UI 9, certains propriétaires de Samsung Galaxy remarquent une petite icône bleue en haut de leur écran. Elle peut apparaître pendant l’utilisation d’une application, puis disparaître quelques instants plus tard. Ce changement n’est pas un bug : Samsung a ajouté un nouvel indicateur destiné à mieux informer les utilisateurs lorsque leur position géographique est consultée.

Pourquoi une icône bleue apparaît-elle sur votre Galaxy ?

La nouveauté a été repérée ce 13 octobre 2026 sur les smartphones équipés de One UI 9, l’interface Samsung basée sur Android 17.

Il s’agit d’un indicateur de confidentialité lié à la localisation. Il apparaît lorsqu’une application utilise les données de position de votre téléphone.

Le fonctionnement est assez simple. Lorsque vous ouvrez Google Maps pour préparer un trajet, votre Galaxy peut afficher cette petite icône dans la barre d’état.

Mais elle peut aussi apparaître lorsque vous n’utilisez pas directement une application de navigation. Une application météo autorisée à consulter votre localisation en arrière-plan peut, par exemple, déclencher le même indicateur.

Samsung avait déjà détaillé cette évolution parmi les nouveautés de One UI 9. Son intérêt devient maintenant plus concret avec l’arrivée de la mise à jour sur davantage de smartphones.

Vous n’avez pas besoin d’installer un logiciel supplémentaire pour identifier l’application concernée.

Lorsque l’icône bleue apparaît, faites glisser votre doigt depuis le haut de l’écran pour ouvrir le panneau rapide. Appuyez ensuite sur l’indicateur de localisation.

One UI 9 affiche alors le nom de l’application qui accède à votre position.

Cette possibilité est particulièrement utile lorsque l’icône apparaît sans raison évidente.

Une application de navigation ouverte à l’écran n’a rien de surprenant. En revanche, si un logiciel que vous utilisez rarement consulte régulièrement votre position, cela mérite une vérification.

L’apparition de l’indicateur ne prouve pas qu’une application vous espionne. Elle vous informe simplement d’un accès aux données de localisation.

Vous pouvez limiter l’accès à votre localisation en quelques secondes

Si vous découvrez qu’une application dispose d’autorisations trop larges, One UI 9 permet de les modifier directement depuis les paramètres.

Ouvrez Paramètres > Localisation > Autorisations des applications, puis sélectionnez le logiciel concerné.

Selon l’application, plusieurs possibilités peuvent apparaître :

Autoriser tout le temps : l’application peut accéder à votre position en arrière-plan.

l’application peut accéder à votre position en arrière-plan. Autoriser seulement si l’application est utilisée : la localisation est limitée à son utilisation active.

la localisation est limitée à son utilisation active. Toujours demander : une confirmation est nécessaire lorsqu’un nouvel accès est demandé.

une confirmation est nécessaire lorsqu’un nouvel accès est demandé. Ne pas autoriser : l’application ne peut plus utiliser votre position.

Toutes les options ne sont pas forcément proposées pour chaque application.

Pour une application météo, l’accès uniquement pendant son utilisation peut être suffisant. À l’inverse, une application de navigation ou de suivi d’activité peut avoir besoin d’accéder à la position en arrière-plan pour certaines fonctions.

Il est donc préférable d’adapter les autorisations à vos besoins plutôt que de tout désactiver.

One UI 9 rend les accès aux données personnelles plus visibles

Samsung proposait déjà des indicateurs signalant l’utilisation du microphone et de l’appareil photo. L’ajout d’un indicateur de localisation rend les contrôles de confidentialité plus visibles au quotidien.

Ce changement arrive alors que One UI 9 se déploie progressivement sur de nouvelles générations de Galaxy. Pour savoir si votre téléphone est concerné, vous pouvez consulter notre dossier sur les Galaxy compatibles avec Android 17 et One UI 9.

La disponibilité de l’indicateur dépend de la version logicielle installée. Un Galaxy encore sous One UI 8.5 peut donc présenter des informations de confidentialité différemment.

Faut-il désactiver cette nouvelle icône bleue ?

Il n’y a généralement aucune raison de chercher à la supprimer. Elle n’indique pas une panne matérielle et ne signifie pas non plus que le GPS fonctionne en permanence.

Son rôle est de signaler un accès à votre localisation au moment où celui-ci se produit.

Le véritable intérêt est ailleurs : si cette icône apparaît régulièrement lorsque vous n’utilisez aucune application nécessitant votre position, prenez quelques secondes pour consulter le nom du logiciel responsable.

Vous pourrez alors décider de conserver son autorisation, de la limiter à une utilisation active ou de la retirer complètement.

Cette nouveauté est notamment décrite dans un article publié par SamMobile le 13 octobre 2026, avec des captures montrant l’indicateur dans la barre d’état et le panneau rapide de Samsung.