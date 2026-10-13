Gemini : Google commence à remplacer les Gems, voici ce qui va changer dès aujourd’hui

Google lance ce mardi 13 octobre 2026 une nouvelle étape dans l’évolution de Gemini. Les utilisateurs commencent à recevoir une fonction baptisée Skills, destinée à remplacer progressivement les Gems, ces assistants personnalisés qui permettent de réaliser des tâches précises. Le changement ne concerne pas uniquement le nom : Google veut proposer des outils plus faciles à réutiliser dans Gemini et ses applications professionnelles. Voici ce qui change et les dates importantes à retenir.

Les Skills commencent à remplacer les Gems dans Gemini

Jusqu’à présent, les Gems permettaient de créer des versions personnalisées de Gemini avec des instructions adaptées à un usage particulier.

Un utilisateur pouvait notamment créer un assistant consacré à la rédaction, à l’apprentissage d’une langue ou à l’organisation de projets.

Google fait désormais évoluer ce principe avec les Skills, des compétences réutilisables qui peuvent être appelées par Gemini pour effectuer certaines tâches.

Selon le calendrier officiel de Google Workspace, leur déploiement dans l’application Gemini commence le 13 octobre 2026.

Cette évolution s’inscrit dans une transformation plus large de l’assistant. Google avait déjà modifié récemment le fonctionnement de Gemini gratuit et la sélection de ses modèles.

Que deviennent les Gems que vous avez déjà créés ?

C’est probablement la question la plus importante pour les utilisateurs habitués aux assistants personnalisés.

Google ne prévoit pas de supprimer immédiatement les Gems existants. Une période de transition doit permettre de continuer à les utiliser avant leur remplacement définitif.

Voici les principales échéances annoncées :

13 octobre 2026 : début du déploiement des Skills dans l’application Gemini.

début du déploiement des Skills dans l’application Gemini. Mi-novembre 2026 : fin prévue de cette première phase de déploiement.

fin prévue de cette première phase de déploiement. 17 novembre 2026 : déplacement des Gems dans les paramètres de Gemini.

déplacement des Gems dans les paramètres de Gemini. À partir du 1er mars 2027 : suppression progressive de la création et de l’utilisation des Gems pour les comptes professionnels concernés.

suppression progressive de la création et de l’utilisation des Gems pour les comptes professionnels concernés. À partir du 1er juin 2027 : transition similaire prévue pour les comptes du secteur éducatif.

Les dates de mars et juin correspondent aux premières échéances possibles, et non à une suppression garantie exactement ces jours-là.

Google prévoit également une migration automatique des Gems restants vers des brouillons de Skills, afin que leurs instructions puissent être récupérées et adaptées.

Les Skills pourront être utilisés dans plusieurs applications Google

La nouveauté ne se limite pas à l’application Gemini.

Google souhaite permettre la réutilisation de certaines compétences dans les outils de son environnement professionnel, notamment Google Workspace.

L’objectif est qu’un même ensemble d’instructions puisse servir à effectuer des tâches récurrentes sans devoir le recréer dans chaque conversation.

Par exemple, une compétence pourrait être conçue pour structurer un compte rendu, préparer un document ou appliquer des consignes de rédaction.

Les possibilités exactes dépendront toutefois de l’application, des autorisations et des fonctionnalités disponibles sur le compte.

Cette évolution complète les autres changements récents de Gemini, qui prend déjà la place de Google Assistant sur les smartphones Android.

Faut-il modifier ses Gems dès maintenant ?

Non, aucune intervention immédiate n’est nécessaire pour les utilisateurs qui possèdent déjà des Gems.

Google prévoit une transition progressive et des mécanismes destinés à préserver les instructions existantes.

En revanche, si vous utilisez régulièrement un Gem complexe pour votre travail, il peut être utile de conserver une copie de ses instructions importantes.

Vous pourrez ainsi vérifier leur fonctionnement après la migration et les adapter au nouveau format si nécessaire.

Il faut également tenir compte d’une distinction importante : les échéances de suppression annoncées concernent explicitement les environnements professionnels et éducatifs. Google n’a pas fixé dans cette annonce de date équivalente pour la disparition des Gems sur les comptes personnels.

Quand les Skills seront-ils disponibles en France ?

Le déploiement commence aujourd’hui, mais il doit s’étendre progressivement jusqu’à la mi-novembre.

Google indique que les Skills dans l’application Gemini concernent aussi bien les comptes Google personnels que les utilisateurs de Google Workspace.

Cela ne signifie pas que tous les utilisateurs français verront immédiatement la nouveauté apparaître dans leur interface.

La disponibilité peut dépendre du compte, de la phase de déploiement et des paramètres définis par l’administrateur dans un environnement professionnel.

Pour vérifier si vous êtes concerné, ouvrez Gemini et examinez les nouvelles options de personnalisation proposées sur votre compte.

Avec les Skills, Google transforme progressivement les assistants personnalisés de Gemini en compétences réutilisables. Le déploiement commence ce 13 octobre, mais les utilisateurs disposent encore de plusieurs mois pour s’adapter, sans perdre immédiatement leurs Gems existants.