One UI 9.5 : votre Galaxy pourrait enregistrer les appels WhatsApp sans application supplémentaire

Une version de test de l’application Téléphone affiche des commandes pour WhatsApp, Telegram et Google Meet. Leur arrivée en France reste à confirmer.

Garder une trace d’un appel WhatsApp pourrait devenir plus simple sur les Galaxy. Dans une version de test de One UI 9.5, l’application Téléphone de Samsung propose d’enregistrer les appels de plusieurs messageries. Une évolution concrète pour retrouver une explication ou une consigne, mais qui n’est pas encore annoncée pour les utilisateurs français.

SamMobile décrit sa découverte le 10 novembre : l’option apparaît dans les réglages consacrés aux enregistrements et aux transcriptions. Il ne s’agit donc pas d’un service officiellement ouvert aujourd’hui sur tous les Galaxy.

WhatsApp, Telegram et Meet ont chacun leur commande

Le changement rapproche deux univers habituellement séparés dans l’usage : les communications téléphoniques et les appels passés dans une application. La fonction repérée se règle dans Téléphone, même lorsque la conversation passe par une messagerie.

Sur l’appareil examiné, WhatsApp, Telegram et Google Meet apparaissent avec des interrupteurs distincts. Cette organisation permettrait de choisir les applications concernées au lieu d’activer une commande unique pour toutes. Une personne qui utilise Meet au travail et WhatsApp en famille pourrait ainsi faire des choix différents.

Ces trois noms ne forment pas une liste de compatibilité définitive. SamMobile précise qu’il s’agissait des applications compatibles installées sur son appareil. La capture ne prouve donc ni l’absence des autres services ni leur prise en charge future.

Un enregistrement ne remplace pas un compte rendu

L’intérêt pratique serait de pouvoir revenir à la conversation elle-même. Si une date, une référence ou une instruction a été mal notée, retrouver la formulation exacte peut être plus utile qu’un souvenir approximatif. Cela suppose naturellement de pouvoir conserver l’échange avec l’accord des personnes concernées.

Il faut toutefois séparer capturer le son et exploiter son contenu. La présence d’une option dans Téléphone ne garantit pas que chaque appel sera automatiquement traduit, résumé ou classé par intervenant. Ces traitements demandent leurs propres fonctions et conditions de prise en charge.

Les outils récemment repérés dans l’Enregistreur vocal de One UI 9.5 répondent justement à une autre question : retrouver les sujets et les propos après un enregistrement. Leur existence ne démontre pas une intégration identique dans les appels WhatsApp. La découverte du jour ne documente pas davantage l’enregistrement vidéo des conversations.

En France, le point décisif reste la disponibilité

SamMobile indique que la fonction pourrait dépendre du pays et qu’un avertissement sonore pourrait être utilisé dans certaines régions. Aucune disponibilité française n’est confirmée par cette découverte. Les modèles compatibles, la date de distribution et le fonctionnement retenu selon les marchés restent à préciser.

Voir une commande dans une préversion ne signifie donc pas qu’elle manque anormalement à votre téléphone. Il serait prématuré de changer de région ou d’installer une application récupérée au hasard pour chercher à la faire apparaître. Notre guide des précautions avant une mise à jour One UI 9.5 explique pourquoi le statut du logiciel compte autant que son numéro.

Lors d’une éventuelle arrivée officielle, les vérifications utiles seront simples : l’option est-elle proposée à votre Galaxy, quelles messageries reconnaît-elle et comment informe-t-elle les participants ? Ce sont ces réponses, plutôt que la seule présence d’une capture étrangère, qui permettront de juger son intérêt au quotidien.

Photo : Abhijeet Mishra / SamMobile.