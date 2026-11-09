Samsung prépare un classement par thèmes, un résumé par intervenant et des suggestions de rappel dans son Enregistreur vocal. Ce que les premières fonctions permettraient vraiment.

One UI 9.5 : votre Galaxy pourrait retrouver qui a dit quoi dans vos enregistrements

Retrouver ce qu’a dit une personne sans réécouter toute une réunion : c’est l’un des usages visés par les nouveaux outils de l’Enregistreur vocal de Samsung. Dans une version liée à One UI 9.5, SamMobile a repéré un plan par thèmes, un résumé par intervenant et des suggestions de rappel.

La découverte, publiée le 9 novembre, concerne le travail effectué après l’enregistrement. Le téléphone pourrait aider à séparer les sujets abordés des propos de chaque participant, plutôt que de présenter seulement un texte raccourci.

Retrouver un sujet ou retrouver les propos d’un participant

Les deux modes décrits dans l’application examinée par SamMobile répondent à des recherches différentes. Le plan thématique organise les points abordés pendant la conversation. Le résumé par intervenant permet de suivre les propos associés à chaque voix.

Dans une réunion où le budget et le calendrier sont discutés à plusieurs reprises, le premier mode servirait à retrouver les informations relatives à un sujet. Le second aiderait à suivre les contributions d’un participant. Le choix dépendrait donc de ce que l’on cherche : une idée dans l’ensemble de la discussion ou les propos d’une personne.

Un résumé par intervenant ne prouve pas une identification automatique par le nom. La découverte porte sur les propos de chaque voix, sans démonstration d’une reconnaissance nominative des participants.

Un élément de la conversation peut déclencher une proposition de rappel

Le plan thématique pourrait aussi servir de point de départ à une action. Si l’application repère un passage nécessitant un suivi, comme une démarche à effectuer ou un rendez-vous à prévoir, elle propose de créer un rappel depuis l’Enregistreur.

Il s’agit d’une suggestion à examiner, pas de l’ajout automatique de tous les rendez-vous entendus. L’intérêt est de rapprocher la tâche du passage qui l’a fait apparaître, au lieu de devoir la recopier dans une autre application après la réunion.

Le résumé aide à chercher ; l’audio permet de vérifier

Ces présentations ne dispensent pas de conserver l’enregistrement original lorsqu’une formulation exacte compte. Pour vérifier un chiffre ou un engagement, le son reste la référence : un résumé reformule et sélectionne, il ne constitue pas une retranscription intégrale.

Une échéance évoquée peut par exemple avoir été modifiée plus tard dans la discussion. Avant de reprendre une synthèse comme compte rendu ou de valider un rappel, revenir au passage concerné permet d’en vérifier le contexte.

Samsung teste encore ces fonctions. Les appareils compatibles, la prise en charge du français, les éventuels quotas et la date de disponibilité en France ne sont pas annoncés. Comme pour l’accès à la bêta One UI 9.5, une capture de préversion ne signifie pas que les commandes sont déjà proposées sur votre Galaxy.

Source des images : Abhijeet Mishra / SamMobile.