Nouvelles annonces Apple : Des ordinateurs Mac en plus des lunettes AR/VR

Préparez-vous pour l’un des événements technologiques les plus attendus de l’année : la WWDC 2023. Cette conférence promet d’être riche en surprises et en nouveautés qui vont éblouir les fans d’Apple et les passionnés de technologie. Et il y a bien plus que les très attendues lunettes AR/VR qui seront dévoilées lors de cet événement épique.

Des rumeurs circulent sur Internet depuis des mois concernant les prochains ordinateurs Mac, mais jusqu’à présent, il ne s’agissait que de spéculations. Cependant, nous avons désormais quelques informations concrètes. Quelques jours avant le lancement, une source fiable a confirmé que la conférence serait riche en nouveaux produits estampillés de la célèbre pomme.

Nouveaux ordinateurs Mac lors de la WWDC 2023 : Il y en aura au moins quelques-uns

I’m expecting three major focus areas next week: 1) several new Macs, 2) the mixed-reality headset, 3) the new OSs. With all of the new hardware and software, I expect the keynote to be one of Apple’s longest ever and easily exceed two hours.

— Mark Gurman (@markgurman) May 31, 2023