Incroyable mais vrai : certains smartphones Samsung n’auront pas Android 14 !

Certains modèles de smartphones Samsung, et pas seulement, ne recevront pas de mises à jour majeures, même si cela ne signifie pas la fin complète de leurs mises à jour. Malheureusement, si vous possédez un tel appareil, vous ne recevrez pas Android 14.

Il est courant pour les fabricants d’électronique populaires de soutenir leurs appareils pendant plusieurs années après leur lancement. Les smartphones avec le système d’exploitation portant le petit robot vert reçoivent généralement trois “mises à jour principales” vers des versions plus récentes du système, en plus des correctifs de sécurité.

Les smartphones Samsung qui ne recevront pas Android 14 sur OneUI 6.0

Android 14 a été officiellement présenté lors de la conférence Google I/O, mais sa première apparition finale devrait avoir lieu en août de cette année. Au cours des mois suivants, les premiers fabricants de smartphones, avec leurs propres surcouches système, mettront à jour leurs appareils.

Cela inclut Samsung, qui, d’un autre côté, devra abandonner certains modèles de smartphones et de tablettes de la série Galaxy, sortis ces dernières années. La liste est plutôt longue et comprend malheureusement des smartphones populaires du fabricant coréen, dont un qui a reçu une reconnaissance supérieure à la moyenne parmi les utilisateurs.

Galaxy S10 Lite,

Galaxy S20 FE,

Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra,

Galaxy Note 10 Lite,

Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra,

Galaxy Z Flip (4G/5G),

Galaxy Z Fold 2,

Galaxy A22 (4G/5G),

Galaxy A32 (4G/5G),

Galaxy A51,

Galaxy A71,

Galaxy Tab A8,

Galaxy Tab A7 Lite,

Galaxy Tab S6 Lite,

Galaxy Tab S7 / S7+.

Des modèles très populaires en Pologne

Deux modèles doivent être soulignés – l’A51 et le Galaxy S20 FE, qui ont été extrêmement populaires en Pologne. Ces appareils fonctionnent toujours sur Android 13 avec l’interface utilisateur One UI 5. Ils continueront de recevoir des mises à jour de sécurité supplémentaires. Samsung a prévu quatre ans de support pour ce type de mise à jour.

Compatibilité avec les modèles plus récents

Si vous possédez un smartphone Samsung plus récent, comme ceux de la série Galaxy S21, S22 et S23, vous êtes chanceux. Pour ces modèles, les Coréens offrent quatre mises à jour majeures du système Android et cinq ans de correctifs de sécurité. Ainsi, non seulement le S21 recevra Android 14 sur One UI 6, mais il sera également mis à jour vers Android 15.

La nouvelle politique de mise à jour de Samsung

La nouvelle politique de mise à jour de Samsung ne couvre pas la série S20. Android 13 est la dernière mise à jour majeure pour ces smartphones. Si vous possédez un smartphone plus récent de Samsung, vous recevrez quatre mises à jour Android.

