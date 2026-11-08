Microsoft imagine rémunérer votre carte graphique au repos pour entraîner des IA

Un document de brevet décrit des calculs répartis sur des appareils inutilisés, avec une compensation possible. Aucun service ni tarif français n’est annoncé.

Microsoft imagine vous rémunérer pour utiliser votre carte graphique lorsqu’elle ne sert pas à jouer. C’est une possibilité décrite dans une demande de brevet de Microsoft, consacrée à l’entraînement d’IA sur des appareils disposant de puissance inutilisée. Cela ne signifie pas que Windows paie déjà les joueurs, ni qu’un service est ouvert aux utilisateurs français.

Découper l’entraînement plutôt qu’envoyer tout un modèle sur votre PC

La demande américaine US 2026/0349820 A1, publiée le 5 novembre, décrit un système qui répartit de petites tâches de calcul entre des appareils lorsqu’ils disposent de ressources disponibles, puis récupère leurs résultats. Déposé le 30 avril 2025 par Microsoft Technology Licensing, le document porte sur un micro-entraînement opportuniste utilisant la capacité restante des GPU.

Le dispositif envisagé surveillerait notamment l’utilisation du processeur graphique, la mémoire, la température et la consommation. Les tâches seraient adaptées aux capacités disponibles. Il ne s’agit donc pas de demander à chaque PC domestique de remplacer seul un centre de calcul complet.

Des crédits possibles, pas un salaire annoncé

Le paragraphe 0019 du document envisage une autorisation expresse du propriétaire et une comptabilisation du travail réalisé. Des crédits pourraient donner accès à du logiciel, à un modèle ou à une rémunération. Aucun barème ne permet toutefois de répondre à la question la plus immédiate : combien un particulier gagnerait-il réellement ?

Il manque aussi les conditions d’accès, les cartes prises en charge, le calendrier et les pays concernés. Une publication de brevet décrit une solution technique envisagée ; elle ne vaut ni lancement commercial ni engagement à la distribuer.

Une carte « inutilisée » n’offre pas de l’électricité gratuite

Pour juger une éventuelle offre, le revenu brut ne suffirait pas. Le calcul utile serait la rémunération reçue diminuée de l’électricité supplémentaire consommée. Il faudrait mesurer la puissance réelle de l’ensemble du PC pendant ces tâches et la durée d’activité, puis appliquer le tarif d’électricité du foyer.

Il faudrait aussi pouvoir interrompre les calculs quand on reprend une partie, comprendre les données échangées et connaître les limites de température ou de mémoire appliquées. Pour identifier les applications qui occupent déjà la mémoire graphique, notre présentation de GPU Task Manager et de l’occupation de la VRAM répond à un besoin actuel, distinct de ce projet de rémunération. Ce sont des critères à examiner dans un service concret, pas des garanties que l’on peut déduire d’un simple titre de brevet.

La perspective est intéressante pour quelqu’un qui possède déjà une carte graphique : valoriser certaines périodes de repos plutôt qu’acheter un nouvel équipement pour une rentabilité hypothétique. Les critères de choix entre une carte AMD et Nvidia restent ceux de vos usages et du budget, pas d’un revenu encore inexistant. En l’absence d’une offre annoncée, il n’existe pas de démarche d’inscription ou de montant fiable à conseiller.