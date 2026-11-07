AMD ou Nvidia : faut-il vraiment payer plus cher pour sa carte graphique ?

Payer plus cher une carte Nvidia peut se justifier, mais certainement pas à n’importe quel prix. Pour jouer, le bon calcul dépend du modèle précis, de vos jeux et des réglages que vous comptez utiliser. Une Radeon moins chère peut offrir le meilleur rapport performances/prix ; une GeForce proche en tarif peut devenir plus intéressante si ses fonctions vous servent vraiment.

Pour sortir du duel de logos, prenons deux concurrentes : la Radeon RX 9060 XT 16 Go et la GeForce RTX 5060 Ti 16 Go. Ce sont des cartes de milieu de gamme, même si les prix affichés aujourd’hui peuvent largement dépasser ce que l’on associe à un petit budget. Ce comparatif porte sur ces versions pour PC de bureau : ses conclusions ne s’appliquent pas automatiquement aux modèles portables ou à toutes les gammes AMD et Nvidia.

En France, le supplément peut passer de 15 à 176 euros

Notre relevé effectué le 7 novembre 2026 sur Alternate France illustre le piège. Les trois références ci-dessous étaient annoncées en stock, avec ces prix TTC hors livraison. Il s’agit d’exemples vérifiés chez un vendeur, pas des meilleurs prix garantis du marché.

Référence exacte Mémoire Prix affiché Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT OC 16 Go GDDR6 705 € ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 16 Go GDDR6 866 € ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC 16 Go GDDR7 881 €

Face à la Sapphire, la GeForce coûte 176 € de plus, soit environ 25 %. Face à l’ASUS Dual Radeon, le supplément tombe à 15 €, moins de 2 %. La puce graphique AMD reste une RX 9060 XT dans les deux cas. Changer de fabricant, de refroidissement ou de disponibilité peut donc transformer le verdict commercial sans changer de catégorie de GPU.

Ne payez pas ce supplément sur la seule promesse d’une version « OC ». Comparez aussi le bruit mesuré, la température, l’encombrement et les sorties vidéo. Une carte mieux refroidie peut intéresser un amateur de silence ; son tarif ne démontre pas à lui seul qu’elle le sera.

Les tests ne donnent pas un avantage universel à Nvidia

Dans un comparatif publié par TechSpot le 29 juillet 2025, la RTX 5060 Ti 16 Go devance la RX 9060 XT 16 Go de 9 % en moyenne en 1440p natif. L’écart atteint 10 % avec les modes de reconstruction Qualité. Les mesures portent sur quinze jeux compatibles DLSS 4 et FSR 4, avec un Ryzen 7 9800X3D, 32 Go de RAM et sans génération d’images.

C’est un repère historique documenté, pas une mesure refaite par Menow en novembre 2026. Les pilotes, versions de jeux et technologies évoluent. Surtout, le choix des titres compte : TechSpot précise que ce panel est plus favorable à Nvidia que son test de lancement, où l’écart moyen en 1440p était de 1 %.

Votre bibliothèque vaut mieux qu’une moyenne prise isolément. Dans ce même protocole, les deux cartes sont proches dans Horizon Zero Dawn Remastered ; la GeForce prend un avantage plus net dans Ratchet & Clank avec ray tracing. Cherchez donc le résultat de vos deux ou trois jeux principaux à votre résolution, plutôt que le classement global le plus flatteur pour une marque.

DLSS et FSR : séparez la netteté, la fluidité et la réactivité

La reconstruction d’image, ou upscaling, calcule le jeu dans une définition inférieure avant de reconstruire l’image affichée. Elle permet de gagner des images par seconde, avec une qualité qui dépend du jeu, du mode choisi et de l’implémentation. Un réglage nommé « Qualité » chez AMD et Nvidia ne garantit pas deux images identiques.

La génération d’images ajoute, elle, des vues intermédiaires entre les images calculées par le moteur. La documentation technique de Nvidia distingue bien ces fonctions. Un compteur gonflé par des images générées ne signifie pas que le moteur simule le jeu, ou traite vos commandes, à cette même cadence.

Pour comparer proprement, regardez d’abord les performances sans génération d’images, puis le résultat avec reconstruction, enfin avec génération. Vérifiez aussi les ralentissements ponctuels et la latence. Pour un jeu compétitif, la réactivité peut compter davantage qu’un compteur très élevé ; pour une aventure solo, une animation plus fluide peut avoir une autre valeur.

Un résultat spectaculaire dans une démonstration spécialisée ne remplace pas non plus un comparatif de jeux. C’est la distinction à garder en tête avec la démonstration DirectX Raytracing de la RTX 5080 : un chiffre impressionnant doit toujours être lu avec ses conditions.

16 Go de mémoire ne rendent pas toutes les cartes équivalentes

La RX 9060 XT et la RTX 5060 Ti existent aussi en versions 8 Go. Vérifiez ce détail jusque dans le panier : le nom du GPU ne suffit pas. La RTX 5060 sans « Ti », de son côté, est une autre référence ; on ne peut pas lui attribuer les résultats obtenus par la Ti.

La mémoire vidéo accueille notamment les textures et d’autres données nécessaires au rendu. Passer de 8 à 16 Go ne double pas la puissance de calcul. Cette marge peut éviter d’être contraint trop tôt par la capacité, mais elle ne garantit ni tous les réglages à fond, ni un nombre d’années précis de tranquillité. Deux cartes de 16 Go peuvent avoir des performances très différentes.

Dans quels cas accepter de payer davantage ?

Votre priorité Le critère décisif Jouer en Full HD sans effets coûteux Les performances de vos jeux et le prix total ; un gros supplément doit apporter un bénéfice visible. Jouer en 1440p avec reconstruction Les résultats DLSS/FSR dans les titres concernés, avec une qualité d’image comparable. Activer le ray tracing Un test du jeu avec ces effets et vos réglages ; la marque seule ne garantit pas une cadence suffisante. Utiliser aussi un logiciel de création ou de calcul Sa compatibilité et ses tests GPU propres ; un classement gaming ne répond pas à cette question.

Avec les offres relevées, la Sapphire à 705 € est la piste la plus cohérente si l’objectif est de limiter la dépense pour jouer, sous réserve des performances dans vos titres. Dépenser 176 € de plus pour la GeForce demande un besoin précis, pas seulement l’espoir que Nvidia soit toujours meilleure. En revanche, entre les deux ASUS séparées de 15 €, les fonctions utilisées, les tests et le refroidissement méritent de départager les cartes.

Avant de commander, vérifiez enfin la longueur et l’épaisseur disponibles dans votre boîtier, les connecteurs et l’alimentation recommandée pour la référence exacte. Si votre processeur limite déjà la cadence, une carte plus chère peut aussi être mal exploitée. Et si votre équipement actuel vous satisfait, aucun comparatif ne vous oblige à remplacer une carte qui fait encore le travail.