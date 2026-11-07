RTX 5080 : plus de 220 fois plus de FPS dans une démo DirectX Raytracing, 3,4 fois devant la RX 9070 XT

Passer de 1,4 à 310 images par seconde sur la même RTX 5080 : c’est le résultat obtenu dans une démonstration technique de Clustered Geometry, une nouvelle fonction de DirectX Raytracing. Le gain dépasse 220 fois, mais il faut comprendre ce qui est mesuré : il ne s’agit pas d’un jeu commercial qui deviendrait soudainement 220 fois plus rapide.

Le test réalisé par Osvaldo Pinali Doederlein compare deux façons de préparer la géométrie pour le ray tracing. Il utilise l’exemple technique D3D12RaytracingClusteredGeometry de Microsoft, avec l’animation arrêtée au même instant pour comparer la scène.

Ce qui passe de 720 millisecondes à une seule

Point comparé Méthode traditionnelle Clustered Geometry Débit d’images sur RTX 5080 1,4 FPS 310 FPS Reconstruction de la structure d’accélération 720 ms 1 ms Temps consacré au lancement des rayons 1,8 ms 2 ms Mémoire des structures d’accélération 4 716 Mo 267 Mo

La différence essentielle se trouve dans la préparation de la scène. Le temps consacré aux rayons ne baisse pas ici : il augmente même légèrement. En revanche, la reconstruction de la structure qui leur permet de retrouver les objets devient beaucoup moins coûteuse.

La mémoire indiquée dans le tableau concerne ces structures d’accélération, pas toute la mémoire vidéo utilisée par le programme. On ne peut donc pas lire ces chiffres comme la consommation totale de VRAM du jeu ou du PC.

Le GPU réutilise des blocs déjà organisés

Le ray tracing ne peut pas examiner sans méthode chaque triangle d’un décor complexe. Il utilise des structures qui organisent la géométrie pour retrouver efficacement ce qu’un rayon rencontre.

Clustered Geometry découpe ce travail en petits groupes réutilisables. Plutôt que repartir d’une masse de triangles non organisée, le moteur assemble des blocs préparés. Les modèles de groupes peuvent aussi conserver une partie du travail lorsque les sommets bougent sans changer la façon dont ils sont reliés.

Un personnage animé ou une végétation détaillée peut ainsi demander moins de reconstruction. Une autre fonction, PTLAS, permet de ne mettre à jour que les parties d’une grande scène qui ont changé.

Ce travail sur la géométrie est distinct du rendu DLSS : notre dossier sur les fonctions et les cartes compatibles avec DLSS 5 concerne un autre traitement de l’image. Les confondre empêcherait de comprendre quel calcul est réellement accéléré ici.

Pourquoi les jeux ne gagneront pas tous autant

La RX 9070 XT atteint 91 FPS avec Clustered Geometry dans cette comparaison, contre 310 pour la RTX 5080 : cette dernière est donc environ 3,4 fois plus rapide dans cet essai précis. Cela ne constitue pas un classement général de ces cartes dans les jeux.

La démonstration expose un cas particulièrement coûteux et n’emploie pas de système de niveaux de détail pour alléger les éléments lointains. Les moteurs de jeux utilisent déjà d’autres optimisations. Le multiplicateur observé dépend donc fortement du travail que la nouvelle méthode évite.

NVIDIA annonce la prise en charge sur ses générations GeForce RTX avec le pilote 621.01. Les fonctions DirectX restent toutefois en préversion dans l’Agility SDK 1.722. Leur présence dans un pilote ne modifie pas automatiquement tous les jeux : les développeurs doivent les exploiter dans leur moteur. Pour le joueur, un pilote compatible est donc une condition technique, pas une promesse de voir immédiatement son compteur de FPS s’envoler.