Son PC gaming atteint 91 °C : il dit avoir trouvé un film oublié sous le ventirad

Un acheteur polonais raconte avoir relevé 91 °C sur son Ryzen 7 7800X3D après avoir payé pour faire assembler son PC. Il dit avoir découvert un film de protection sous le ventirad Thermalright. Le récit a été publié le 14 novembre sur le forum Elektroda. La température est celle rapportée par l’acheteur et les circonstances exactes du test restent à confirmer.

Le film se trouve à l’endroit où la chaleur doit passer

La base métallique du ventirad doit transférer la chaleur du processeur vers le radiateur. La pâte thermique remplit les micro-irrégularités entre les surfaces. Un film laissé à cet endroit s’interpose entre elles et peut réduire l’efficacité du refroidissement, même si les ventilateurs tournent. Vérifier cette hypothèse demande de distinguer un ventilateur qui ne tourne pas, une fixation insuffisante et un problème de contact sous le ventirad.

Que vérifier sur un PC livré déjà monté ?

Relevez la température au repos puis pendant la tâche qui pose problème. Notez sa durée, la vitesse des ventilateurs et la présence de ralentissements. Un pic isolé et une température élevée qui persiste après l’arrêt du jeu décrivent deux situations différentes. Gardez des captures de vos relevés avec le nom du processeur et de la tâche.

Si le PC vient d’arriver, transmettez d’abord ces éléments au vendeur. Une intervention sous le ventirad implique de remplacer la pâte thermique et de vérifier la fixation. Demandez au service après-vente de préciser la marche à suivre avant de démonter une machine livrée montée. Ce témoignage décrit un cas individuel, et aucune réponse du vendeur au client n’a été confirmée.

Ce que le relevé permet de dire

Le relevé de 91 °C concerne le processeur, pas la température de l’air dans le boîtier. Pour comparer deux mesures, regardez la même sonde et gardez des conditions semblables : même jeu, même durée, même position du boîtier. Si la machine redémarre ou réduit nettement sa fréquence, indiquez-le au SAV. Un relevé avant et après une intervention est plus parlant qu’une seule capture isolée.