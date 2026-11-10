Un temple, un pont et un arbre composent Chinese Cork Carving Art, création de GenericBrix retenue le 9 novembre par LEGO Ideas. Le projet va entrer en développement, mais les images montrent encore la proposition du fan.

Ce paysage LEGO ressemble à une sculpture : la création d’un fan va devenir un vrai coffret

À première vue, on pourrait croire à un petit paysage sculpté dans du bois. Pourtant, le temple, le pont et le grand arbre de Chinese Cork Carving Art sont construits en LEGO. La proposition de GenericBrix a été retenue lors des résultats LEGO Ideas annoncés le 9 novembre : elle doit désormais devenir un coffret officiel.

Ce qui la distingue tient à son format. Le créateur ne cherche pas à reproduire un monument grandeur miniature : il compose une scène encadrée, pensée pour être regardée comme un objet décoratif.

Des briques pour retrouver l’effet du liège sculpté

La création s’inspire des paysages miniatures sculptés dans le liège, traditionnellement présentés dans un cadre ou une vitrine. Ici, l’intérêt est dans les reliefs : le regard passe de l’architecture à la végétation, sans quitter une palette resserrée de tons sable et nougat.

La photographie du projet permet de comprendre ce travail. L’arbre n’est pas obtenu avec un feuillage vert immédiatement reconnaissable : des éléments courbes, des ailes et même des coiffures de figurines participent à sa silhouette. Leur usage détourne des pièces familières pour produire une texture différente.

C’est le détail à regarder de près : une pièce que l’on identifie d’abord comme un accessoire peut disparaître dans l’ensemble et devenir une branche ou une partie du feuillage. Le plaisir ne vient pas seulement du résultat, mais de la façon dont il est construit.

Le projet du fan est retenu ; le coffret reste à concevoir

Selon les résultats rapportés le 9 novembre par The Brick Fan, la proposition de GenericBrix fait partie des trois projets sélectionnés parmi 97 lors de cette première évaluation de 2026. Elle rejoint le moulin dans un champ de tulipes et le vaisseau du projet Interstellar.

Cette sélection ne signifie pas que le modèle photographié sera vendu exactement sous cette forme. LEGO doit encore développer sa version commerciale : des assemblages, des couleurs ou des dimensions peuvent évoluer. Les images disponibles restent donc celles de la proposition du créateur, pas les photographies d’un produit déjà prêt à être livré.

Le projet présenté compte 1 273 pièces d’après sa description reprise par la presse spécialisée. Ce nombre ne constitue pas la fiche technique du futur coffret : le total commercial n’est pas annoncé.

Ce que l’on peut attendre, et ce que l’on ne sait pas encore

Il n’y a pas encore de prix ni de date de sortie confirmés. Mieux vaut également attendre les dimensions définitives avant de lui réserver une place précise dans une bibliothèque.

Pour les amateurs de modèles à exposer, cette création propose néanmoins une piste intéressante : un décor qui se lit comme un tableau, avec plusieurs plans et un relief que l’on apprécie en changeant légèrement de point de vue. Elle peut plaire à ceux qui aiment construire sans rechercher un véhicule ou une grande scène de film.

Le prochain vrai rendez-vous sera la présentation du coffret final. Elle permettra de comparer ce que LEGO conserve de la composition de GenericBrix et la manière dont la marque transforme cette idée de fan en objet à assembler.

Visuel du projet : GenericBrix / LEGO Ideas.