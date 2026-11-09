Le moulin de HisBrickMaterials, avec ses tulipes, son intérieur aménagé et ses ailes mobiles, est approuvé par LEGO Ideas. La future boîte reste à présenter.

Un fan de LEGO a créé ce moulin au milieu des tulipes : ses ailes tournent, et LEGO vient de le retenir

Le moulin imaginé par HisBrickMaterials ne se contente pas de poser devant un champ de tulipes : ses ailes peuvent tourner et son intérieur est aménagé. Cette création, baptisée Tulip Field Windmill sur LEGO Ideas, vient d’être retenue pour devenir un futur set officiel. L’approbation a été annoncée par LEGO Ideas le 9 novembre.

Ce que montrent aujourd’hui les images reste toutefois le modèle proposé par le fan. LEGO doit encore en présenter l’adaptation commerciale, avec son contenu définitif, son prix et sa date de sortie.

Un paysage qui fait partie de la construction

La silhouette du moulin domine des rangées de tulipes aux couleurs différentes. Le bâtiment et son terrain forment ainsi une seule scène : les fleurs ne sont pas simplement un petit accessoire ajouté à côté d’une façade. L’ensemble reprend un paysage immédiatement associé aux Pays-Bas.

Dans sa présentation du projet, The Brick Post décrivait en février un intérieur meublé et des éléments techniques permettant de faire tourner les ailes. Ce sont les caractéristiques de la proposition du créateur. Elles ne constituent pas encore une fiche technique garantie pour la future boîte.

La rotation décrite concerne le projet du créateur ; la mécanique du set commercial reste à découvrir.

Un créateur déjà connu pour une autre construction

HisBrickMaterials est aussi le créateur du projet des loutres flottantes devenu le set LEGO Ideas 21366. Son moulin repose sur un registre très différent : un bâtiment vertical, des ailes qui dessinent la silhouette et un terrain fleuri qui donne son échelle à l’ensemble.

Pour qui aime exposer ses constructions, c’est précisément la composition à examiner. Une photo de face ne dit pas tout de la place nécessaire : les ailes dépassent du corps du moulin et les rangées de fleurs occupent la base. Les dimensions définitives seront plus utiles que la seule hauteur du bâtiment pour lui réserver une étagère.

LEGO a dit oui au projet, pas encore dévoilé le produit final

La sélection du 9 novembre marque une avancée réelle : le moulin a dépassé le simple stade des soutiens de fans. Il rejoint les projets approuvés, comme le vaisseau d’Interstellar également retenu.

Il reste un travail d’adaptation avant la commercialisation. L’apparence, les détails, les mécanismes et la quantité de pièces peuvent évoluer entre la création soumise et le set que LEGO vendra. Aucun prix, numéro de boîte ou jour de sortie n’a été annoncé pour ce moulin dans les sources consultées.

Si les photos vous donnent envie de le construire, vérifiez donc ce que vous regardez avant toute recherche d’achat : une image du projet approuvé n’est pas une boîte déjà disponible. La prochaine information décisive sera la présentation du modèle final, qui permettra de voir ce que LEGO a conservé des fleurs, de l’intérieur et des ailes mobiles.

Crédit image : HisBrickMaterials, via Brick.News.