LEGO Interstellar devient réalité : le vaisseau de Cooper a franchi l’étape décisive

Le projet inspiré du Ranger d’Interstellar a été retenu dans la sélection LEGO Ideas. Une vraie avancée vers un set commercial, avec plusieurs inconnues à garder en tête.

Le Ranger d’Interstellar ne restera pas seulement une construction de fan. Le projet inspiré du vaisseau piloté par Cooper fait partie des trois créations retenues dans la première sélection LEGO Ideas de 2026, dont les résultats ont été annoncés le 9 novembre. Pour les amateurs du film de Christopher Nolan, c’est l’étape qui transforme une proposition soutenue par la communauté en futur produit LEGO.

Il reste toutefois une différence essentielle entre le modèle qui a convaincu les équipes et la boîte que l’on pourra acheter. Le prix, la date de commercialisation et le nombre définitif de pièces ne sont pas annoncés. Les images du projet donnent une idée de sa direction, pas encore de son contenu commercial exact.

Un Ranger à ouvrir, pas seulement à poser sur une étagère

La proposition retenue représente le petit vaisseau du film, et non l’immense station Endurance et son anneau. Le modèle présenté par le créateur compte 561 pièces et prévoit Cooper, le docteur Brand ainsi que les robots TARS et CASE. Ce chiffre décrit bien la construction soumise au vote : il ne faut pas le prendre pour celui du futur set officiel.

L’intérieur compte autant que la silhouette. Le toit se retire pour accéder au cockpit, deux personnages peuvent prendre place à bord avec un robot et une trappe arrière s’ouvre. Le projet cherche ainsi à conserver les possibilités de manipulation du Ranger, plutôt qu’à en faire uniquement une maquette fermée.

C’est précisément ce qui rend cette sélection intéressante : on peut imaginer exposer le vaisseau, mais aussi regarder comment l’espace intérieur du film a été adapté aux contraintes des briques. Les choix définitifs des designers LEGO restent à découvrir.

Ce qui a été validé, et ce qui ne l’a pas encore été

Selon les résultats publiés le 9 novembre par LEGO Ideas, 97 projets participaient à cette sélection. Interstellar rejoint un moulin au milieu d’un champ de tulipes et une création inspirée de l’art chinois de la sculpture sur liège.

Deux autres propositions restent en examen : le taxi de Korben Dallas du Cinquième Élément et le lance-pois de Plants vs. Zombies. Leur situation est différente : leur présence parmi les finalistes ne constitue pas une approbation commerciale.

Le passage par LEGO Ideas mérite cette précision. Atteindre le seuil de soutien permet l’examen d’une création ; ce n’est pas une promesse de vente. Menow expliquait déjà cette distinction à propos du TGV Inoui soutenu par 10 000 fans. Le Ranger vient, lui, de passer à l’étape suivante.

Avant d’attendre une boîte sous le sapin

L’annonce ne donne donc aucun motif pour annoncer une disponibilité immédiate, une précommande ou un tarif. Une adaptation commerciale peut modifier une construction, ses détails ou ses accessoires. La bonne nouvelle est déjà concrète : le projet Interstellar est retenu. Pour comparer la future boîte au Ranger du créateur et savoir exactement ce qu’elle contient, il faudra attendre sa présentation complète.

Source des images : Minibrick Productions / LEGO Ideas.