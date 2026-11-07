Ce TGV Inoui en LEGO a réuni 10 000 votes : que va devenir la maquette ?

Un TGV de nouvelle génération, mais construit en briques. Le projet TGV Inoui, soumis par NousSommesINOUIS, a franchi début novembre le seuil des 10 000 soutiens sur LEGO Ideas. La maquette rejoint la sélection examinée par LEGO. Le vote du public lui ouvre cette étape, qui peut déboucher sur un coffret.

La maquette reprend le futur TGV Inoui

Le projet montre une rame inspirée du train de nouvelle génération. On reconnaît son nez profilé et la continuité de la livrée entre les motrices et les voitures. Pour voir l’agencement et les détails du modèle, le plus utile est de consulter la galerie du projet LEGO Ideas.

La SNCF et LEGO ont mené en octobre une opération distincte, avec une vraie rame habillée aux couleurs des briques. Ici, c’est la maquette proposée au vote qui a franchi une étape.

Ce que LEGO décide après les 10 000 soutiens

Le projet fait désormais partie du groupe soumis à l’examen de LEGO Ideas. Le vote est terminé pour cette étape. LEGO doit encore décider si la rame peut devenir un produit. Si elle est retenue, le design final et le contenu de la boîte peuvent évoluer pendant le développement.

Le modèle du créateur est donc la seule version que l’on puisse regarder aujourd’hui. Il n’y a encore ni prix, ni date de sortie, ni précommande annoncés. Le prochain rendez-vous sera la publication des résultats de cette sélection LEGO Ideas.