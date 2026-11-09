iPhone 17 ou Galaxy S26 : cet objectif peut faire basculer votre choix pour la photo

L’iPhone 17 et le Galaxy S26 disposent tous deux d’un écran de 6,3 pouces, mais leurs appareils photo ne répondent pas aux mêmes besoins. Samsung ajoute un véritable téléobjectif 3x. Apple propose un ultra grand-angle de 48 Mpx et la macrophotographie. Avant de choisir, la bonne question consiste à regarder ce que vous photographiez vraiment : une scène éloignée, un groupe dans une pièce ou un détail à quelques centimètres.

Le Galaxy possède un objectif que l’iPhone 17 n’a pas

Caractéristique iPhone 17 Galaxy S26 Appareil principal 48 Mpx, f/1,6 50 Mpx, f/1,8 Ultra grand-angle 48 Mpx, f/2,2 ; macro 12 Mpx, f/2,2 Téléobjectif dédié Aucun 10 Mpx, 3x, f/2,4 Cadrage 2x Recadrage dans le capteur principal Recadrage dans le capteur principal Caméra avant 18 Mpx avec autofocus 12 Mpx Poids 177 g 167 g Dimensions 149,6 × 71,5 × 7,95 mm 149,6 × 71,7 × 7,2 mm

Sur l’iPhone, le bouton 2x ne correspond pas à un troisième appareil photo caché. Il utilise la partie centrale du capteur principal pour produire une image de 12 Mpx. Apple décrit ce cadrage comme de « qualité optique », mais cela reste différent d’un objectif dédié permettant un autre angle de vue.

Le Samsung dispose, lui, d’un téléobjectif 3x. Pour rapprocher un sujet sans avancer, c’est une différence matérielle réelle. Elle peut compter pour photographier une scène depuis sa place ou cadrer un visage avec davantage de recul. Elle ne prouve pas que le Samsung fera systématiquement une meilleure image : une scène sombre et un sujet qui bouge restent difficiles, même avec un téléobjectif.

Pour les petits détails, l’iPhone a un autre argument

L’ultra grand-angle de 48 Mpx de l’iPhone 17 prend en charge la macro. Il peut donc servir à photographier de près une fleur, une texture ou un petit objet. C’est un usage différent du zoom destiné à rapprocher une scène lointaine.

Il faut choisir la fonction, pas seulement le chiffre. Les 48 Mpx de cet ultra grand-angle ne signifient pas quatre fois plus de qualité que les 12 Mpx du Samsung. La mise au point, la lumière et le traitement interviennent également. Mais la macro constitue bien une fonction concrète à prendre en compte si vos photos montrent souvent des objets de très près.

Leur taille ne départage presque pas la prise en main

Les deux téléphones ont la même hauteur annoncée, 149,6 mm. Leur largeur diffère de 0,2 mm. Le Samsung est plus fin et pèse 10 g de moins ; aucun des deux ne devient pour autant un très petit téléphone. Une coque peut modifier davantage la prise en main que ces quelques dixièmes de millimètre.

Leurs écrans peuvent atteindre 120 Hz. Il serait donc faux de présenter la fluidité élevée comme un avantage réservé au Samsung dans ce duel. De même, les durées de lecture vidéo publiées séparément par les fabricants ne constituent pas un essai d’autonomie commun.

Et si vous transférez beaucoup de vidéos ?

L’iPhone 17 conserve une liaison USB 2, annoncée jusqu’à 480 Mbit/s. Le Galaxy S26 utilise l’USB 3.2. Cette différence concerne surtout les personnes qui copient de gros fichiers par câble vers un ordinateur compatible : le câble et le port de l’ordinateur doivent aussi permettre le débit attendu. Elle ne mesure pas la qualité des vidéos elles-mêmes.

L’iPhone peut néanmoins envoyer une image vers un écran externe grâce à DisplayPort. USB 2 ne veut pas dire absence de sortie vidéo.

Pour trancher, retenez un usage prioritaire : le Galaxy pour un véritable cadrage 3x dans ce format ; l’iPhone pour sa macro, son ultra grand-angle et vos habitudes Apple. Si vous possédez déjà l’un des deux, ces différences ne justifient pas automatiquement de le remplacer. Elles servent surtout à éviter d’acheter une fonction dont vous n’avez pas besoin.

Côté Samsung, consultez aussi les nouveautés de One UI 9 disponibles en France. Si vous partez d’un Galaxy plus ancien, une variation du pourcentage de santé de batterie ne suffit pas, seule, à justifier l’achat d’un autre téléphone.