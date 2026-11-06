One UI 9 : la santé de votre batterie a chuté après la mise à jour ? Voici ce que ce chiffre vous dit vraiment

Votre Galaxy S25 affichait 99 % de santé de batterie avant One UI 9, puis 96 % quelques jours plus tard ? C’est le cas décrit par un propriétaire sur le forum de Samsung. Cette baisse concerne le chiffre affiché. À elle seule, elle ne mesure pas une perte physique de trois points en quelques jours. Si votre Galaxy tient aussi moins longtemps, il faut regarder deux choses séparément : sa consommation et le diagnostic de la batterie.

Pourquoi 95 % ne veut pas dire 5 % d’autonomie en moins

Le pourcentage de charge indique ce qu’il reste à cet instant. La santé de la batterie, quand votre modèle affiche ce chiffre, renseigne sur la capacité que la batterie est estimée pouvoir encore stocker par rapport à sa capacité de référence. L’autonomie, elle, se mesure en heures d’usage. Le réseau mobile, la luminosité et les applications influencent cette durée même si la capacité de la batterie reste identique.

Dans la discussion Samsung Community sur les Galaxy S25, plusieurs participants disent avoir vu le chiffre diminuer et un autre indique qu’il est resté à 99 %. Certains évoquent une réévaluation de l’estimation après la mise à jour. Menow n’a trouvé aucune confirmation de Samsung que One UI 9 ait modifié le calcul. Ces témoignages ne suffisent pas à trancher entre une variation de l’indicateur et une baisse de capacité réelle.

Le contrôle à faire dans Samsung Members

Ouvrez Samsung Members → Assistance → Diagnostics du téléphone → État de la batterie. Selon la version de l’application, il peut falloir appuyer d’abord sur Démarrer. Le guide de Samsung France distingue trois résultats.

Normal. Le diagnostic ne signale pas de problème de fonctionnement. Si seul le chiffre a baissé et que votre usage quotidien n’a pas changé, notez le pourcentage et la date pour suivre son évolution.

Faible. Samsung indique que l’efficacité de la batterie peut avoir diminué. Rapprochez le résultat de ce que vous observez au quotidien, comme le besoin de recharger sensiblement plus tôt à usage comparable.

Mauvais. Samsung recommande de consulter son assistance. Gardez une capture du résultat et relevez la version logicielle de votre Galaxy : ces deux éléments aideront à décrire le problème.

Si le téléphone tient vraiment moins longtemps

Ouvrez la rubrique Batterie des paramètres et regardez les applications qui ont consommé le plus depuis la dernière charge. Comparez deux périodes de durée similaire, en tenant compte du temps d’écran et du réseau utilisé. Une journée de navigation en 5G ne donne pas un point de comparaison fiable avec une journée sur le Wi-Fi de la maison. Si une application ressort, vérifiez sa consommation avant d’attribuer la baisse à la batterie.

Si l’autonomie se dégrade sur plusieurs journées comparables, conservez le relevé de consommation avec le résultat de Samsung Members. Le premier aide à voir ce qui vide la charge. Le second indique si le téléphone détecte un problème de batterie. Si vous venez de passer à cette version, notre dossier One UI 9 détaille aussi les changements selon les Galaxy.