iOS 27.3 en bêta publique : les nouveautés à essayer sur votre iPhone et celles qui attendront en France

Apple a ouvert la première bêta publique d’iOS 27.3 le 5 novembre, deux jours après la version développeur. La mise à jour touche autant l’iPhone posé sur un chargeur que celui que vous utilisez pour naviguer ou vous entraîner. En France, le point à retenir est que plusieurs de ces changements se testent sans Siri AI, dont les nouvelles actions restent soumises à une restriction régionale.

Safari et En veille : deux changements que vous pouvez voir tout de suite

Dans Safari, le mode sombre adaptatif peut assombrir des pages qui n’ont pas prévu leur propre thème nocturne. C’est utile si vous lisez au lit et qu’un site reste blanc alors que le reste de l’iPhone est sombre. La bêta propose aussi des onglets verticaux, particulièrement intéressants sur le grand écran du Duo quand plusieurs pages sont ouvertes. Notre guide des réglages Safari détaille les deux fonctions.

Apple étend également aux iPhone compatibles des options d’En veille introduites avec le Duo. Le bon test se fait avec l’iPhone en charge, posé à l’horizontale. Parcourez les cadrans et les widgets pour choisir ce que vous voulez lire d’un coup d’œil, par exemple l’heure, la météo ou un rendez-vous. Sur un modèle dépourvu d’écran toujours actif, il peut falloir réveiller l’affichage pour le consulter.

Santé et Fitness+ répondent à deux besoins différents

La nouvelle présentation de Santé revient dans la bêta avec des éclairages personnalisés et une rubrique consacrée à la longévité. Côté entraînement, Gym Strength relève de Fitness+ : l’idée est de construire un programme de musculation sur quatre semaines selon vos objectifs et votre matériel. Si vous cherchez simplement l’historique de vos mesures, c’est dans Santé. Si vous cherchez un plan de séances, c’est l’abonnement Fitness+ qui entre en jeu.

Le nouveau Siri se prépare dans les apps, avec une limite en France

Apple permet aux développeurs d’exposer des actions à Siri AI. L’intérêt est de pouvoir demander une action précise, comme créer une liste de lecture ou retrouver du contenu dans une app compatible. La présence du code dans la bêta ne garantit ni que toutes les apps répondent à ces commandes, ni que vous pourrez les utiliser en France. Apple indique que Siri AI reste indisponible dans l’UE sur iPhone. Le français pris en charge et la disponibilité dans un pays sont deux conditions distinctes. Ce qu’Apple a ouvert aux développeurs.

Les petits changements à repérer dans la démonstration

Le tour filmé d’iReviews montre aussi des retouches d’interface, notamment dans la bibliothèque d’apps et dans Météo, ainsi qu’une option de partage du numéro de série par QR code. Ce dernier peut servir lors d’un échange avec l’assistance. Gardez-le pour cet usage plutôt que de le publier en capture. Les détails d’interface observés sur une première bêta peuvent encore évoluer.

La bêta d’iOS 27.3 en vidéo. Source : iReviews.

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