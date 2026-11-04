La bêta ajoute des onglets verticaux et un mode sombre adaptatif sur iPhone, iPad et Mac. Les fonctions Siri suivent d’autres conditions de disponibilité.

Safari change avec iOS 27.3 : les onglets passent sur le côté et les sites clairs peuvent s’assombrir

Safari prépare deux changements faciles à comprendre sans utiliser d’assistant : des onglets verticaux et un mode sombre adaptatif. Ils apparaissent dans les bêtas d’iOS 27.3, iPadOS 27.3 et macOS Golden Gate 27.3, diffusées le 3 novembre. Leur sortie publique est prévue en décembre.

Une colonne pour retrouver ses onglets

Le nouvel affichage place les onglets sur la gauche, sous forme d’icônes pour limiter l’espace occupé. On peut élargir cette colonne pour retrouver les titres des sites, comme le décrit MacRumors. Le changement est proposé sur iPhone, iPad et Mac, pas uniquement sur le Duo.

Le réglage se trouve dans les paramètres de Safari, ou dans le menu Présentation sur Mac et iPad. Les groupes d’onglets restent utilisables. Il s’agit donc d’une autre façon d’afficher et de parcourir ses pages, sans devoir renoncer à leur classement.

Sur un écran large, la colonne permet de garder des titres lisibles quand les onglets se multiplient. Sur un écran plus étroit, le mode réduit aux icônes limite l’encombrement, au prix d’une identification moins immédiate des pages d’un même site.

Un mode sombre même quand le site n’en prévoit pas

Lorsqu’un site clair s’ouvre alors que le mode sombre est actif, Safari peut proposer d’essayer son adaptation. Le navigateur modifie le fond et le contraste du texte, et adapte certains éléments graphiques pour éviter une page soudainement très lumineuse.

Le choix peut être conservé site par site ou étendu à tous les sites. Ceux qui disposent déjà d’une présentation sombre n’ont pas besoin de cette transformation. Les développeurs peuvent aussi indiquer au navigateur de conserver leur rendu d’origine.

Apple prévoit également des actions Siri sur les fenêtres, les onglets et l’historique. Elles exigent un appareil compatible avec Apple Intelligence et suivent les restrictions territoriales de Siri AI. En France, il ne faut donc pas confondre les deux changements visuels de Safari avec la disponibilité de cet assistant sur iPhone.

La compréhension du contenu complet des pages, y compris dans des onglets inactifs, est encore annoncée pour plus tard : elle ne figure pas dans la première bêta. Après iOS 27.2 et ses limites françaises, cette nouvelle série de tests demande donc, elle aussi, de distinguer les fonctions déjà essayables de celles qui restent promises.