La Developer Preview de Siri AI devient accessible aux développeurs avec les bêtas 27.3. Elle prépare les actions dans les applications, sans ouvrir le service aux iPhone de l’UE.

Apple ouvre le nouveau Siri aux développeurs, mais la limite européenne reste en place sur iPhone

Le nouveau Siri franchit une étape pour agir dans les applications. Apple ouvre le 3 novembre sa Developer Preview aux développeurs, avec les bêtas 27.3 de ses systèmes. Les équipes peuvent commencer à préparer des actions dans leurs applications, pour que l’assistant dépasse le simple échange de réponses.

Pour un utilisateur français d’iPhone, cette ouverture ne débloque toutefois pas le service : Siri AI reste indisponible dans l’Union européenne sur iOS, iPadOS et watchOS, précise Apple. Il faut distinguer l’accès aux outils de développement et l’accès de l’utilisateur final à l’assistant.

Les applications préparent leurs actions

Dans son annonce destinée aux développeurs, Apple explique comment App Intents peut exposer les fonctions d’une application à Siri. Le but est de rendre ces actions accessibles par des demandes formulées naturellement, avec davantage de contexte.

Les développeurs peuvent aussi travailler sur les informations que leur application rend visibles à la recherche et sur les contenus que l’assistant pourra manipuler. Ce travail conditionne les usages : Siri ne gagne pas automatiquement un accès complet à chaque logiciel parce qu’une nouvelle bêta est installée.

Apple cite déjà des actions dans ses propres applications, dont Calendrier, Fichiers, Mail, Messages, Notes, Photos, Rappels et Safari. L’ouverture élargit maintenant le cercle de ceux qui peuvent préparer leurs intégrations.

Une préversion ne remplit pas immédiatement l’App Store

L’annonce donne aux équipes un accès pour construire et tester. Les fonctions destinées aux clients doivent arriver dans les mois suivants, tandis qu’Apple situe au printemps l’étape des soumissions correspondantes sur l’App Store.

Une application dont le développeur commence le travail aujourd’hui ne devient donc pas compatible dès ce soir pour tous ses utilisateurs. Entre la préversion des outils, l’adaptation du logiciel et sa distribution, plusieurs étapes restent nécessaires.

Le français et la France restent deux conditions distinctes

Le français n’est pas la nouveauté de cette annonce. Comme nous l’avions expliqué lors de la sortie d’iOS 27.2, une langue prise en charge ne suffit pas à lever une restriction géographique.

La liste européenne publiée ici vise iOS, iPadOS et watchOS ; elle ne doit pas être transformée en interdiction identique de tous les systèmes Apple. Pour l’iPhone, le message reste néanmoins clair : l’ouverture aux développeurs prépare un écosystème d’actions, sans annoncer la disponibilité de Siri AI dans l’Union européenne.