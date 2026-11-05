HyperOS 4 : certains nouveaux widgets arriveront plus tard, même après la mise à jour

Xiaomi prévoit encore certains styles de widgets par une mise à jour d’ici fin novembre. Leur absence au premier démarrage n’indique donc pas forcément un bug.

Installer HyperOS 4 ne garantit pas de retrouver immédiatement tous les widgets montrés par Xiaomi. Une précision de sa documentation mondiale annonce certains styles supplémentaires par mise à jour d’ici la fin novembre, avec des différences selon la région et l’appareil.

Le point compte lorsque l’on compare son écran d’accueil avec une démonstration. Un élément absent peut être prévu pour plus tard, limité à certains modèles, ou relever d’un dysfonctionnement. Ces trois situations n’appellent pas la même explication.

Le téléphone et la tablette ne reçoivent pas exactement les mêmes options

La page officielle de Xiaomi indique que l’empilement des widgets dépend du modèle. Elle distingue aussi les dossiers : leur redimensionnement concerne les téléphones, tandis que les tablettes disposent de deux styles.

Il faut donc comparer deux appareils de même catégorie avant de conclure qu’une option manque. Reproduire une capture de téléphone sur une tablette peut conduire à chercher un réglage qui n’est pas proposé sous cette forme.

Un style absent n’est pas un widget qui ne fonctionne plus

Menow a déjà traité des signalements de widgets défaillants ainsi qu’une bêta européenne correctrice du Xiaomi 17. Un calendrier qui n’affiche plus ses événements pose un problème différent d’un nouvel habillage encore indisponible.

La promesse de fin novembre porte sur certains styles, sans liste détaillée pour chaque téléphone. Elle ne doit pas être transformée en garantie que tous les widgets seront disponibles partout à cette date. Pour évaluer une absence, les informations utiles restent le modèle, la version installée et l’option précise recherchée.

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