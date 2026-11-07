HyperOS 4 : le déploiement mondial commence, quelles nouveautés et quels téléphones recevront la mise à jour ?

Le déploiement mondial d’HyperOS 4 entre dans sa première vague de novembre, avant d’autres appareils attendus à partir de la mi-novembre puis de décembre. Xiaomi, Redmi et POCO ne sont pas servis simultanément : le calendrier indique des périodes de début de distribution, pas une date de réception identique sur chaque téléphone français.

La mise à jour change aussi plusieurs usages : présentation de l’interface, rangement de l’accueil et exploitation des notes vocales. Voici les groupes annoncés et les différences à connaître avant de comparer votre appareil aux démonstrations.

Une interface plus transparente et un accueil plus modulable

Xiaomi met en avant Soft Light Glass, avec des effets de transparence et de lumière. Les notifications peuvent s’empiler, l’horloge de verrouillage gagne des possibilités de présentation et les dossiers de l’accueil deviennent redimensionnables sur les téléphones concernés.

Toutes les variantes ne fonctionnent pas de la même manière sur tablette : les dossiers y sont notamment limités à deux styles. L’empilement des widgets dépend également du modèle, et certains styles doivent arriver via une mise à jour d’ici la fin novembre.

Cette distinction est importante : installer HyperOS 4 ne garantit pas que votre écran reproduise immédiatement toutes les options montrées dans une vidéo tournée sur un autre appareil. Le matériel, la version du logiciel et le calendrier de la fonction comptent aussi.

Les enregistrements vocaux deviennent plus faciles à exploiter

Les outils de notes peuvent organiser un enregistrement, produire une synthèse, en extraire des tâches ou le présenter sous forme de carte mentale. Le bénéfice recherché est concret : revenir à un point de réunion ou transformer une idée enregistrée en action, plutôt que réécouter tout le fichier.

Les outils HyperAI varient selon le modèle, la langue et la région. Leur présentation mondiale ne signifie donc pas qu’ils seront tous accessibles en français dès l’installation. Avant d’utiliser une synthèse comme compte rendu, vérifiez les noms, les chiffres et les décisions dans l’enregistrement original.

Quels appareils sont annoncés dans les trois vagues ?

Le tableau ci-dessous reprend les regroupements de la présentation du déploiement. Il ne transforme pas une famille de produits en liste exhaustive de ses déclinaisons : les mentions Pro, Pro 5G ou Pro+ 5G désignent des appareils différents.

Début annoncé Appareils ou familles mentionnés Début novembre Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17, Xiaomi 17T et 17T Pro ; familles Redmi Note 15 et Redmi 17 ; POCO F8 et X8 Pro ; Xiaomi Pad 8 et Pad 8 Pro. Mi-novembre Xiaomi 15 et 15 Ultra ; Redmi Note 17 ; POCO F9, F7 et X8 ; Xiaomi Pad 7 et Redmi Pad 2 Pro. Décembre Xiaomi 14 et 13, Xiaomi 14T et 13T ; Redmi Note 14 et Redmi 15 ; POCO F6, X7, X6 Pro et M7.

Ces groupes ne couvrent pas tous les modèles du calendrier Xiaomi : les Xiaomi 15T et 15T Pro figurent également dans la vague de mi-novembre. Pour retrouver une référence précise, consultez notre tableau détaillé des smartphones et tablettes concernés par HyperOS 4. L’ordre des noms dans une vague n’indique pas leur ordre de réception.

Ouvrez les Paramètres, puis À propos du téléphone et la rubrique de mise à jour du système. Si une version est proposée, sauvegardez vos données importantes et respectez les conditions affichées avant le téléchargement.

L’opérateur, la région et la référence peuvent faire varier l’arrivée d’une même mise à jour. Un appareil acheté à l’étranger mérite donc une vérification particulière. Notre guide sur le calendrier mondial HyperOS 4 permet de replacer l’attente dans sa vague, sans prendre une période estimée pour une promesse d’installation immédiate.