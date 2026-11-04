HyperOS 4 : plus de 80 smartphones et tablettes, voici la liste des modèles concernés

Plus de 80 smartphones et tablettes sont inscrits au programme mondial d’HyperOS 4. Le décompte de la liste publiée par Xiaomi donne précisément 82 références : 67 smartphones et 15 tablettes. Voici les modèles à rechercher, avec leur vague de démarrage.

La liste réunit plusieurs marques du groupe. Elle compte séparément certaines versions 4G, 5G et éditions spéciales : un nom de famille ne suffit donc pas toujours à retrouver son téléphone. Ce récapitulatif complète notre explication du calendrier international.

Début novembre : 26 références

Appareils Modèles concernés Nombre Smartphones Xiaomi / Leica Xiaomi 17 Ultra

Leica Leitzphone powered by Xiaomi

Xiaomi 17

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T 5 Smartphones Redmi REDMI Note 15 Pro+ 5G

REDMI Note 15 Pro 5G

REDMI Note 15 Pro

REDMI Note 15 5G

REDMI Note 15

REDMI 17 5G

REDMI 17

REDMI 17C 5G

REDMI 15C 5G

REDMI 15C 10 Smartphones POCO POCO F8 Ultra

POCO F8 Pro

POCO X8 Pro Max

POCO X8 Pro

POCO X8 Pro Iron Man Edition

POCO M8 Pro

POCO M8

POCO C95 Pro

POCO C85 9 Tablettes Xiaomi Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 8 2 Total de la vague 26

Mi-novembre : 23 références

Appareils Modèles concernés Nombre Smartphones Xiaomi / Leica Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T 4 Smartphones Redmi REDMI Note 17 Pro Max 5G

REDMI Note 17 Pro 5G

REDMI Note 17 5G

REDMI Note 17 4 Smartphones POCO POCO F9 Ultra

POCO F9 Pro

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X8

POCO X7 Pro

POCO X7 Pro Iron Man Edition 8 Tablettes Xiaomi Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad Mini 3 Tablettes Redmi REDMI Pad 2 Pro 5G

REDMI Pad 2 Pro 2 Tablettes POCO POCO Pad X1

POCO Pad M1 2 Total de la vague 23

Décembre : 33 références

Appareils Modèles concernés Nombre Smartphones Xiaomi / Leica Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T 10 Smartphones Redmi REDMI Note 14 Pro+ 5G

REDMI Note 14 Pro 5G

REDMI Note 14 Pro

REDMI Note 14 5G

REDMI Note 14

REDMI 15 5G

REDMI 15

REDMI 14S

REDMI A7 Pro 9 Smartphones POCO POCO F6 Pro

POCO F6

POCO X8s

POCO X7

POCO X6 Pro

POCO M8s 5G

POCO M7

POCO C81 Pro 8 Tablettes Xiaomi Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 1 Tablettes Redmi REDMI Pad 2 9.7

REDMI Pad 2 9.7 4G

REDMI Pad 2

REDMI Pad 2 4G 4 Tablettes POCO POCO Pad C1 1 Total de la vague 33

Un modèle présent dans la liste ne reçoit pas forcément la mise à jour aujourd’hui

Les trois dates indiquent un début de distribution. Xiaomi précise que la région, l’opérateur et le développement du logiciel peuvent modifier le calendrier. Les noms ne donnent pas non plus un ordre de passage à l’intérieur de chaque vague.

Le point à vérifier sur son appareil est donc double : son nom complet et la branche logicielle installée. Une disponibilité constatée sur une version mondiale ne prouve pas encore une réception sur toutes les versions européennes.

La source de référence reste le programme Global de Xiaomi, également recensé par Mundo Xiaomi. L’éligibilité du modèle n’implique pas que toutes les fonctions soient proposées dans chaque langue et chaque pays.

Images produits : Xiaomi.