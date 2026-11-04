HyperOS 4 : plus de 80 smartphones et tablettes, voici la liste des modèles concernés

Plus de 80 smartphones et tablettes sont inscrits au programme mondial d’HyperOS 4. Le décompte de la liste publiée par Xiaomi donne précisément 82 références : 67 smartphones et 15 tablettes. Voici les modèles à rechercher, avec leur vague de démarrage.
La liste réunit plusieurs marques du groupe. Elle compte séparément certaines versions 4G, 5G et éditions spéciales : un nom de famille ne suffit donc pas toujours à retrouver son téléphone. Ce récapitulatif complète notre explication du calendrier international.
Début novembre : 26 références
|Appareils
|Modèles concernés
|Nombre
|Smartphones Xiaomi / Leica
|Xiaomi 17 Ultra
Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Xiaomi 17
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T
|5
|Smartphones Redmi
|REDMI Note 15 Pro+ 5G
REDMI Note 15 Pro 5G
REDMI Note 15 Pro
REDMI Note 15 5G
REDMI Note 15
REDMI 17 5G
REDMI 17
REDMI 17C 5G
REDMI 15C 5G
REDMI 15C
|10
|Smartphones POCO
|POCO F8 Ultra
POCO F8 Pro
POCO X8 Pro Max
POCO X8 Pro
POCO X8 Pro Iron Man Edition
POCO M8 Pro
POCO M8
POCO C95 Pro
POCO C85
|9
|Tablettes Xiaomi
|Xiaomi Pad 8 Pro
Xiaomi Pad 8
|2
|Total de la vague
|26
Mi-novembre : 23 références
|Appareils
|Modèles concernés
|Nombre
|Smartphones Xiaomi / Leica
|Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T
|4
|Smartphones Redmi
|REDMI Note 17 Pro Max 5G
REDMI Note 17 Pro 5G
REDMI Note 17 5G
REDMI Note 17
|4
|Smartphones POCO
|POCO F9 Ultra
POCO F9 Pro
POCO F7 Ultra
POCO F7 Pro
POCO F7
POCO X8
POCO X7 Pro
POCO X7 Pro Iron Man Edition
|8
|Tablettes Xiaomi
|Xiaomi Pad 7 Pro
Xiaomi Pad 7
Xiaomi Pad Mini
|3
|Tablettes Redmi
|REDMI Pad 2 Pro 5G
REDMI Pad 2 Pro
|2
|Tablettes POCO
|POCO Pad X1
POCO Pad M1
|2
|Total de la vague
|23
Décembre : 33 références
|Appareils
|Modèles concernés
|Nombre
|Smartphones Xiaomi / Leica
|Xiaomi MIX Flip
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13
Xiaomi 14T Pro
Xiaomi 14T
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T
|10
|Smartphones Redmi
|REDMI Note 14 Pro+ 5G
REDMI Note 14 Pro 5G
REDMI Note 14 Pro
REDMI Note 14 5G
REDMI Note 14
REDMI 15 5G
REDMI 15
REDMI 14S
REDMI A7 Pro
|9
|Smartphones POCO
|POCO F6 Pro
POCO F6
POCO X8s
POCO X7
POCO X6 Pro
POCO M8s 5G
POCO M7
POCO C81 Pro
|8
|Tablettes Xiaomi
|Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
|1
|Tablettes Redmi
|REDMI Pad 2 9.7
REDMI Pad 2 9.7 4G
REDMI Pad 2
REDMI Pad 2 4G
|4
|Tablettes POCO
|POCO Pad C1
|1
|Total de la vague
|33
Un modèle présent dans la liste ne reçoit pas forcément la mise à jour aujourd’hui
Les trois dates indiquent un début de distribution. Xiaomi précise que la région, l’opérateur et le développement du logiciel peuvent modifier le calendrier. Les noms ne donnent pas non plus un ordre de passage à l’intérieur de chaque vague.
Le point à vérifier sur son appareil est donc double : son nom complet et la branche logicielle installée. Une disponibilité constatée sur une version mondiale ne prouve pas encore une réception sur toutes les versions européennes.
La source de référence reste le programme Global de Xiaomi, également recensé par Mundo Xiaomi. L’éligibilité du modèle n’implique pas que toutes les fonctions soient proposées dans chaque langue et chaque pays.
Images produits : Xiaomi.
Samuel Le Goff suit l’actualité des smartphones, des systèmes d’exploitation mobiles et de l’intelligence artificielle depuis plus de 14 ans. Il couvre notamment Samsung, Xiaomi, Apple, Android, iOS et les grandes tendances du numérique.