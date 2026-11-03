HyperOS 4 : le calendrier mondial précise quand votre Xiaomi, Redmi ou POCO doit être mis à jour

Xiaomi distingue trois vagues pour HyperOS 4 à l’international. Voici les principaux modèles prévus en novembre et décembre, et ce que ces dates signifient en France.

Les propriétaires de Xiaomi, Redmi et POCO disposent d’un calendrier international pour HyperOS 4. Sur sa page Global, Xiaomi répartit les mises à jour entre début novembre, mi-novembre et décembre 2026. La distinction compte : cette fois, le document vise les versions commercialisées hors de Chine, et pas seulement les appareils du marché chinois.

Ce calendrier donne un ordre de passage. Il ne fixe pas le jour où chaque téléphone français affichera sa notification.

Les Xiaomi 17T et plusieurs Redmi Note 15 dans la première vague

Le groupe annoncé pour début novembre comprend notamment les Xiaomi 17 et 17 Ultra, les 17T et 17T Pro, les Redmi Note 15 et Note 15 Pro, ainsi que les POCO F8 Pro, F8 Ultra, X8 Pro et X8 Pro Max. Les Xiaomi Pad 8 et Pad 8 Pro figurent également dans cette première phase.

Début prévu Exemples de modèles figurant au calendrier Global Début novembre Xiaomi 17T et 17T Pro ; Redmi Note 15 Pro 5G ; POCO X8 Pro et Pro Max Mi-novembre Xiaomi 15 et 15 Ultra ; Xiaomi 15T et 15T Pro ; POCO F7, F7 Pro et F7 Ultra ; POCO X7 Pro Décembre Xiaomi 13, 13 Pro et 13 Ultra ; Xiaomi 14 et 14 Ultra ; Xiaomi 13T et 14T ; POCO F6 et F6 Pro ; Redmi Note 14

Les noms complets restent importants. Un Redmi Note 15 Pro et un Note 15 Pro 5G constituent deux références distinctes. De même, le POCO X7 Pro est placé à mi-novembre, tandis que le POCO X7 apparaît dans le groupe de décembre. Choisir seulement le nom de la famille peut donc conduire à attendre la mauvaise vague.

Xiaomi précise que les fenêtres peuvent évoluer selon la région, l’opérateur, le modèle et l’avancement du développement. L’ordre des appareils dans la liste ne représente pas non plus leur ordre exact de distribution. Un téléphone cité en novembre peut ainsi ne pas recevoir le téléchargement au même moment que celui d’un autre utilisateur.

Il faut également distinguer la présence d’un modèle au calendrier, l’existence d’un fichier logiciel et sa distribution effective. Ce sont trois informations différentes. Une capture montrant une mise à jour sur un appareil ne prouve pas qu’elle soit déjà proposée à toute la France.

Notre dossier HyperOS 4 détaille les différences entre les étapes de déploiement. Pour les dates, la référence est désormais le calendrier Global de Xiaomi, à consulter avec le nom exact de son appareil. L’inscription dans une vague ne garantit pas davantage l’accès à toutes les fonctions : certaines restent réservées à des modèles, langues ou régions spécifiques.