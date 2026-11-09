HyperOS 4 : ces Xiaomi, Redmi et POCO devront patienter jusqu’en décembre

Xiaomi 13, Xiaomi 14, Redmi Note 14, POCO X6 Pro : retrouvez les 27 smartphones de la vague annoncée à partir de décembre, et les différences de référence à vérifier.

Votre Xiaomi 13, Xiaomi 14 ou POCO X6 Pro n’a pas reçu HyperOS 4 alors que des modèles plus récents commencent à être servis ? Son absence de la première vague ne signifie pas qu’il est oublié. Ces smartphones figurent dans le groupe prévu à partir de décembre 2026, avec plusieurs Redmi Note 14 et d’autres POCO.

Il reste donc de l’attente, mais pas une date de réception identique pour tout le monde. Décembre correspond au début annoncé de cette phase. Ce calendrier ne promet ni une notification le 1er décembre sur chaque appareil français, ni une distribution terminée avant la fin du mois.

27 smartphones sont placés dans la vague de décembre

Le programme Global de Xiaomi distingue les modèles suivants. Les suffixes font partie de leur identité : un Redmi Note 14 Pro et un Note 14 Pro 5G ne sont pas deux façons d’écrire le même téléphone.

Smartphones annoncés à partir de décembre 2026 dans le calendrier Global HyperOS 4 Marque et famille Modèles concernés Xiaomi 13 et 14 Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Xiaomi T et pliable Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi MIX Flip Redmi Note 14 Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 14

Redmi Note 14S Autres Redmi Redmi 15 5G

Redmi 15

Redmi A7 Pro POCO F et X POCO F6 Pro

POCO F6

POCO X8s

POCO X7

POCO X6 Pro POCO M et C POCO M8s 5G

POCO M7

POCO C81 Pro

Cette liste regroupe dix Xiaomi, neuf Redmi et huit POCO. L’ordre des lignes sert à retrouver son appareil, pas à prédire lequel recevra le téléchargement en premier. Pour comparer avec les deux vagues précédentes ou retrouver les tablettes, notre tableau de plus de 80 smartphones et tablettes présente l’ensemble du programme.

Un nom presque identique peut vous placer dans une autre vague

Le POCO X7 Pro est annoncé à partir de la mi-novembre ; le POCO X7 figure en décembre. Même décalage entre le POCO X8 et le X8s. Il serait donc trompeur d’affirmer que « les X7 » ou « les X8 » reçoivent tous la mise à jour ensemble.

Le cas du X6 demande aussi de lire jusqu’au bout : c’est le POCO X6 Pro qui apparaît dans ce groupe. La présence du Pro n’ajoute pas automatiquement le X6 5G à la liste. Nous avons détaillé cette différence dans notre article sur le calendrier du POCO X6 Pro et l’absence du X6 5G.

À l’inverse, attendre décembre ne permet pas de conclure qu’un téléphone recevra moins de suivi qu’un autre. Le document organise cette mise à jour précise ; il ne classe pas la durée totale de prise en charge des appareils.

Avant de chercher une mise à jour, relevez la référence complète

Dans les Paramètres, ouvrez la fiche À propos du téléphone et relevez le nom du modèle ainsi que la version du système installée. Comparez-les aux informations de l’appareil acheté, notamment si celui-ci vient d’un autre pays. Le nom d’une gamme sur la boîte ne remplace pas l’identification de sa variante.

Xiaomi explique dans son assistance sur la réception des mises à jour que la distribution se fait par lots et dépend aussi de la région. Ce document concerne à l’origine un Redmi Note 13 Pro+ 5G : il explique le mécanisme d’attente, sans ajouter ce modèle au tableau de décembre.

Voir une capture sur un forum ne suffit donc pas. Il faut savoir quel appareil, quelle version logicielle et quel marché elle représente. Si la mise à jour n’est pas proposée dans votre écran système, le calendrier seul n’est pas une raison de télécharger un paquet destiné à une autre variante.

HyperOS 4 ne garantit pas Android 17 ni toutes les fonctions présentées

Le numéro d’HyperOS et celui d’Android désignent deux éléments différents. Ce tableau ne prouve pas le passage à Android 17 de chaque téléphone cité. Pour le vérifier, il faudra consulter les informations de la mise à jour réellement proposée à sa référence.

Il faut également distinguer l’arrivée du système et la disponibilité de ses fonctions. Certaines possibilités dépendent du matériel, de la langue ou du pays. Un téléphone inscrit au programme n’hérite pas forcément de toutes les démonstrations montrées sur un modèle haut de gamme.

Pour les propriétaires des appareils du tableau, le repère utile reste ainsi décembre comme fenêtre de démarrage estimée. La confirmation qui permet de passer de l’attente à l’installation sera celle affichée sur leur propre téléphone, avec les notes correspondant à leur version.