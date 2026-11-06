HyperOS 4 : pourquoi le POCO X6 Pro figure au calendrier et pas le X6 5G

Le POCO X6 Pro figure dans le calendrier mondial de HyperOS 4. Le POCO X6 5G, malgré son nom proche, n’y apparaît pas. Le même doute concerne plusieurs Redmi Note 13. Avant de se fier à une liste de modèles compatibles, il faut donc vérifier la référence exacte de son téléphone.

Les modèles à ne pas confondre

Dans le calendrier mondial de Xiaomi, le POCO X6 Pro figure parmi les appareils attendus à partir de décembre. Les Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 13 Pro 5G et Redmi Note 13 Pro+ 5G ne figurent pas dans cette liste, comme le POCO X6 5G et le POCO M6 Pro 4G. Pour retrouver votre modèle, ouvrez Paramètres → À propos du téléphone. La mention « Pro » ou « 5G » peut changer le résultat.

Ce que l’on sait du projet de mise à jour

Schmidtis Blog relaie des informations selon lesquelles Xiaomi aurait abandonné des versions de HyperOS 4 fondées sur Android 16 pour sept modèles, dont deux Redmi destinés au marché chinois. Le calendrier public permet de vérifier les absences. Il ne confirme ni les travaux internes évoqués ni une exclusion définitive.

Un correctif de sécurité peut toujours arriver séparément

La version de l’interface, la version d’Android et le niveau de correctif de sécurité correspondent à trois informations distinctes. Si votre téléphone ne figure pas dans le calendrier, regardez la date du dernier correctif dans les informations logicielles et consultez la politique de suivi de votre référence. Un patch reçu sur HyperOS 3 ne signifie pas que HyperOS 4 est en route. Et si vous avez un X6 5G, la présence du X6 Pro au calendrier ne rend pas son fichier compatible avec votre téléphone.