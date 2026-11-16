HyperOS 4 : 56 appareils Xiaomi, Redmi et POCO concernés de la mi-novembre à décembre

Les deux dernières vagues du calendrier mondial de Xiaomi pour HyperOS 4 couvrent 56 appareils. Le constructeur prévoit une première vague de 23 modèles à partir de la mi-novembre, puis une autre de 33 modèles à partir de décembre 2026. Au total, ces deux vagues concernent 43 smartphones et 13 tablettes. Elles s’ajoutent aux modèles prévus dès le début du mois de novembre.

À partir de la mi-novembre : 16 smartphones et 7 tablettes

Gamme Modèles concernés Nombre Smartphones Xiaomi Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T 4 Smartphones Redmi Redmi Note 17 Pro Max 5G, Redmi Note 17 Pro 5G, Redmi Note 17 5G, Redmi Note 17 4 Smartphones POCO POCO F9 Ultra, POCO F9 Pro, POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F7, POCO X8, POCO X7 Pro, POCO X7 Pro Iron Man Edition 8 Tablettes Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad Mini, Redmi Pad 2 Pro 5G, Redmi Pad 2 Pro, POCO Pad X1, POCO Pad M1 7

Cette vague regroupe notamment les Xiaomi 15 et 15T, les Redmi Note 17 et les familles POCO F7 et F9. Le POCO X8 y figure aussi. Si vous avez un POCO X8 Pro ou un X8 Pro Max, ces deux modèles figurent dans la vague mondiale du début novembre.

À partir de décembre : 27 smartphones et 6 tablettes

Gamme Modèles concernés Nombre Smartphones Xiaomi Xiaomi MIX Flip, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T 10 Smartphones Redmi Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14, Redmi 15 5G, Redmi 15, Redmi Note 14S, Redmi A7 Pro 9 Smartphones POCO POCO F6 Pro, POCO F6, POCO X8s, POCO X7, POCO X6 Pro, POCO M8s 5G, POCO M7, POCO C81 Pro 8 Tablettes Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Redmi Pad 2 9.7, Redmi Pad 2 9.7 4G, Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 4G, POCO Pad C1 6

Décembre concerne notamment les Xiaomi 13 et 14, les Redmi Note 14 et les POCO F6. Le nom complet compte. Par exemple, le POCO X7 Pro figure à la mi-novembre, tandis que le POCO X7 est prévu à partir de décembre. Le POCO X8s est lui aussi inscrit en décembre.

Quand la mise à jour peut-elle arriver en France ?

Xiaomi donne une fenêtre de début de déploiement. La date à laquelle le téléchargement apparaît peut varier selon le modèle, la région et l’opérateur. Le calendrier d’un appareil importé peut aussi différer de celui d’un appareil vendu en Europe.

Pour vérifier votre téléphone, ouvrez Paramètres → À propos du téléphone → Xiaomi HyperOS, puis recherchez les mises à jour. Relevez le nom complet du modèle, y compris la mention 5G ou Pro le cas échéant, avant de le comparer au tableau. Si une mise à jour apparaît, regardez son numéro et ses notes avant de l’installer. Un correctif peut encore être proposé sous HyperOS 3 pendant que le déploiement d’HyperOS 4 progresse.