HyperOS 4 : 3 versions européennes repérées, voici les numéros à vérifier

Trois versions européennes d’HyperOS 4 sont répertoriées au 16 novembre pour les Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra et Redmi Note 15 Pro+ 5G. Elles sont toutes basées sur Android 17. Si vous attendez la mise à jour en France, le numéro complet permet de reconnaître le fichier de votre modèle. Sa présence dans le suivi des firmwares ne suffit toutefois pas à établir que la mise à jour est déjà proposée à tous.

Les 3 références européennes à comparer avec votre écran

Le suivi des versions HyperOS 4 distingue les paquets par appareil et par région. Les trois références ci-dessous se terminent par EUXM, le suffixe de la branche européenne. Les tailles correspondent aux paquets complets répertoriés. Le téléchargement proposé dans les paramètres peut être plus léger s’il ne contient que les changements nécessaires depuis votre version.

Smartphone Version européenne Taille du paquet complet Xiaomi 17 OS4.0.3.0.XPCEUXM 8,6 Go Xiaomi 17 Ultra OS4.0.3.0.XPAEUXM 9,9 Go Redmi Note 15 Pro+ 5G OS4.0.8.0.XPREUXM 7,2 Go

Le Xiaomi 17 et le 17 Ultra partagent le même numéro de tête, 4.0.3.0. Regardez aussi les lettres qui suivent : XPCEUXM pour le Xiaomi 17, XPAEUXM pour le 17 Ultra. Le Redmi a sa propre référence. Son numéro 4.0.8.0 ne permet pas de conclure qu’il reçoit davantage de nouveautés que les deux Xiaomi.

Où vérifier la version sur votre Xiaomi ou Redmi

Sur votre téléphone, ouvrez Paramètres → À propos du téléphone, puis touchez la carte Xiaomi HyperOS. Relevez la référence affichée et utilisez le bouton qui lance la vérification des mises à jour. Si une nouvelle version apparaît, comparez son numéro complet à celui du tableau, en prenant bien la ligne de votre modèle.

Sur le Xiaomi 17, le suivi répertorie aussi OS4.0.3.0.XPCMIXM. Le suffixe MIXM correspond à la branche globale. Un téléphone utilisé en France peut relever de cette branche, notamment s’il a été importé. Fiez-vous à la référence affichée sur l’appareil et au téléchargement qu’il vous propose.

Pourquoi votre téléphone peut encore afficher HyperOS 3

Dans son calendrier mondial d’HyperOS 4, Xiaomi classe les trois modèles dans la vague qui commence début novembre. Cette période indique un début de déploiement. La date à laquelle une version est répertoriée et celle à laquelle votre appareil la reçoit peuvent différer. Les informations disponibles ne permettent pas de préciser si chacune des trois versions est déjà distribuée à grande échelle en France.

Si votre téléphone indique qu’aucune mise à jour n’est disponible, conservez sa branche actuelle et vérifiez de nouveau plus tard depuis les paramètres. Pour situer votre appareil dans les vagues annoncées, notre calendrier HyperOS 4 par modèle détaille les périodes prévues pour Xiaomi, Redmi et POCO.