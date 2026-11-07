GTA 6 : un premier boîtier affiche 230 Go, votre PS5 aura-t-elle assez de place ?

Une photo de boîtier PS5 de GTA 6 affiche 230 Go minimum d’espace de stockage. Le cliché, publié ce 7 novembre sur Reddit, remet la question de la place disponible au premier plan à l’approche de la sortie. Il ne prouve toutefois pas que le téléchargement a grossi : Rockstar indique toujours jusqu’à 212 Go pour le prétéléchargement. Ces deux mentions ne mesurent pas nécessairement la même chose.

La photo montre le dos d’un boîtier allemand. Son auteur, u/IseeIceTea, dit travailler dans le commerce et précise ne pas pouvoir l’ouvrir. RockstarINTEL a relayé cette publication. Il faut donc parler d’une indication visible sur un exemplaire photographié, et non d’une mesure de l’installation finale réalisée sur une console française.

230 Go sur la boîte, 212 Go pour le préchargement : pourquoi l’écart compte

La FAQ officielle de Rockstar, mise à jour le 3 novembre, annonce jusqu’à 212 Go d’espace disponible pour prétélécharger GTA 6, selon l’appareil. La jaquette photographiée porte, elle, une mention de 230 Go minimum.

Les 18 Go d’écart ne sont pas une mise à jour de 18 Go annoncée. Un volume nécessaire au prétéléchargement et une exigence imprimée sur une boîte peuvent correspondre à des périmètres différents. Ces éléments ne suffisent pas à identifier la cause précise de l’écart, ni à calculer le poids d’un éventuel correctif de lancement.

First „physical“ copy arrived

byu/IseeIceTea inGTA6unmoderated Les deux vues du boîtier publiées par u/IseeIceTea sur Reddit. La mention de stockage figure au dos, sur la deuxième image.

En pratique, si votre PS5 n’affiche que 215 ou 220 Go libres, ne considérez pas cette marge comme acquise pour toute l’installation. Préparer au moins l’espace indiqué sur la boîte est un choix prudent ; seul le téléchargement proposé à votre console permettra de connaître son besoin exact à ce moment-là. Les fichiers et les mises à jour peuvent ensuite faire évoluer l’occupation du SSD.

Le menu à ouvrir sur votre PS5 avant de supprimer un jeu

Depuis l’écran d’accueil, ouvrez Paramètres → Stockage. Vérifiez l’espace réellement libre, plutôt que la capacité inscrite sur la console ou sur l’emballage d’un SSD. Une partie est déjà occupée par le système, les jeux et vos captures.

Pour choisir quoi retirer, poursuivez dans Stockage sur console → Jeux et applications. Regardez les titres auxquels vous ne jouez plus et leur poids avant de lancer une suppression. Un exemple : avec 180 Go libres, il manque 50 Go pour atteindre le repère de 230 Go. C’est un calcul de place disponible, pas une estimation du téléchargement de GTA 6.

L’assistance PlayStation distingue aussi deux solutions : un SSD M.2 compatible peut accueillir des jeux PS5 jouables directement ; un stockage étendu USB sert à les conserver, mais il faut les retransférer vers le stockage interne ou un SSD M.2 pour y jouer. Brancher un disque USB ne transforme donc pas celui-ci en emplacement de lancement pour GTA 6.

Le boîtier ne permet pas de jouer avant le lancement

Recevoir une boîte et pouvoir lancer le jeu sont deux étapes distinctes. Rockstar a annoncé une édition contenant un code de téléchargement. Le calendrier du prétéléchargement ne doit pas être confondu avec celui du déblocage du jeu : sur PS5, le téléchargement anticipé numérique commence le 10 novembre à minuit, heure locale, avant la sortie du 19 novembre.

Le créneau Xbox est différent en France ; nous avons détaillé l’ouverture du préchargement de GTA 6 sur Xbox. Quant aux images du jeu, la galerie officielle de Vice City est distincte des photos de cet emballage.

Dernier point : le pictogramme évoquant des fonctions en ligne sur la jaquette ne précise ni le contenu ni la date d’un futur mode multijoueur. Il ne faut pas en déduire une annonce de GTA Online. Pour préparer sa console aujourd’hui, l’information exploitable reste bien plus simple : contrôler le SSD, libérer de la place et suivre l’indication affichée au moment du téléchargement.