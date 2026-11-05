GTA 6 : Rockstar ouvre une nouvelle galerie de Vice City avant la sortie du 19 novembre

Rockstar Games a ouvert le 5 novembre une galerie de lancement de GTA 6. L’éditeur y réunit de nouvelles captures de Vice City et du reste de Leonida, à deux semaines de la sortie du jeu sur PS5 et Xbox Series X|S. L’image d’annonce montre Jason et Lucia dans un cabriolet, sous des éclairages qui se reflètent dans le pare-brise.

Où voir les nouvelles captures

La galerie de lancement officielle a sa propre adresse sur le site de GTA 6. Deux sites spécialisés, iGrandTheftAuto et TweakTown, ont compté 39 images. Rockstar annonce une nouvelle collection sans indiquer de nombre.

On y voit aussi un bateau sur un canal, avec des voitures et des bâtiments à l’arrière-plan. Ces deux scènes montrent les voies d’eau qui traversent les décors urbains et l’éclairage nocturne autour des personnages.

Des décors à examiner avant le lancement

Les captures laissent le temps de regarder les environnements et les personnages dans le détail. Rockstar ne précise dans son annonce ni le nom des missions ni les conditions de capture de chaque image. Pour comparer ces plans avec les séquences déjà montrées en mouvement, les bandes-annonces et les autres médias officiels restent accessibles.

Le lancement est prévu le 19 novembre. Voir l’annonce de Rockstar du 5 novembre.

Image : illustration.