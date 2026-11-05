GTA 6 sur Xbox : le préchargement démarre à 1 h en France le 10 novembre

Sur Xbox Series X et Series S, le préchargement numérique de GTA 6 commencera le mardi 10 novembre à 1 h en France métropolitaine. Rockstar fixe une seule heure pour les joueurs Xbox du monde entier, minuit GMT. Sur PS5, le téléchargement démarre à minuit dans chaque fuseau horaire. En France métropolitaine, cela donne une heure d’écart entre les deux consoles.

Sur Xbox, les téléchargements automatiques doivent être activés

Si vous avez précommandé la version numérique, vérifiez que votre Xbox autorise les mises à jour automatiques. Pour que le téléchargement se lance sans vous, Rockstar indique que la console doit rester allumée ou être en mode veille. Si vous comptez acheter une boîte avec un code, Rockstar annonce son arrivée chez les revendeurs à partir du 12 novembre.

Combien de place libérer avant le 10 novembre ?

Rockstar indique que le préchargement peut demander jusqu’à 212 Go d’espace disponible, selon l’appareil. Pour préparer une Series S ou une Series X, vérifiez l’espace libre dans les paramètres de stockage de la console. Le chiffre de Rockstar concerne la place nécessaire au préchargement. L’éditeur ne donne pas dans cette FAQ de taille d’installation définitive pour chaque modèle Xbox.

Le préchargement permet de récupérer les fichiers en avance. Pour jouer, le rendez-vous reste fixé au 19 novembre. Sur PlayStation, retrouvez aussi le détail de l’espace demandé sur PS5.

Sources : FAQ de préchargement de Rockstar Games et annonce de Rockstar Games.