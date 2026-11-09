Galaxy Z Flip8 ou Razr 70 Ultra : le format de poche cache un compromis à connaître

Le Galaxy Z Flip8 est plus léger et moins épais une fois fermé. Le Motorola Razr 70 Ultra embarque une batterie plus grosse. Entre ces deux téléphones à clapet, ce compromis compte davantage que leur ressemblance sur une photo : vous choisirez soit un appareil plus discret dans la poche, soit une capacité de batterie supérieure dans un boîtier plus lourd.

Les caractéristiques françaises et européennes permettent de mesurer cet écart sans inventer un test d’endurance. Elles montrent aussi une différence importante en photo : les deux modèles disposent d’un ultra grand-angle, mais leurs capteurs ne sont pas identiques.

Une fois fermé, le Samsung gagne 2,59 mm d’épaisseur

Le Z Flip8 mesure 85,7 × 75,4 × 13,1 mm fermé. Le Razr 70 Ultra atteint 88,12 × 73,99 × 15,69 mm. Le Motorola est donc légèrement moins large, mais plus haut et plus épais. La comparaison doit porter sur le téléphone fermé, et pas seulement sur sa finesse lorsqu’il est déplié.

Le poids suit la même logique : 180 g chez Samsung, 199 g chez Motorola. Ces 19 g peuvent sembler peu sur une fiche, mais ils restent présents lorsque le téléphone tient dans une poche légère. Une coque modifie encore l’encombrement : mieux vaut essayer le pliable équipé comme vous comptez réellement le porter. La même attention aux dimensions fermées vaut pour les modèles à grand écran, comme notre duel entre Honor Magic V6 et Galaxy Z Fold8.

Galaxy Z Flip8 ou Razr 70 Ultra : le compromis du format à clapet Caractéristique Galaxy Z Flip8 Motorola Razr 70 Ultra Dimensions fermé 85,7 × 75,4 × 13,1 mm 88,12 × 73,99 × 15,69 mm Dimensions ouvert 166,9 × 75,4 × 6,1 mm 171,48 × 73,99 × 7,19 mm Poids 180 g 199 g Écran intérieur 6,9 pouces, jusqu’à 120 Hz 6,96 pouces, jusqu’à 165 Hz Écran extérieur 4,1 pouces 4 pouces Batterie typique 4 300 mAh 5 000 mAh Recharge filaire maximale 25 W 68 W Puce Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Caméras arrière Principale 50 Mpx ; ultra grand-angle 12 Mpx Principale 50 Mpx ; ultra grand-angle 50 Mpx Caméra avant 10 Mpx 50 Mpx

Le Motorola ajoute 700 mAh, sans garantie automatique sur la durée

Ses 5 000 mAh représentent environ 16 % de capacité supplémentaire par rapport aux 4 300 mAh du Samsung. C’est un atout matériel, mais pas la preuve d’une journée 16 % plus longue. Les écrans, les puces et les réglages ne consomment pas la même chose.

La fiche d’assistance française de Motorola indique un chargeur de 68 W ; son assistance européenne précise une recharge filaire de cette puissance et une recharge sans fil jusqu’à 30 W. Le Flip8 accepte jusqu’à 25 W en filaire. Cet écart de puissance ne permet pas de calculer directement un temps de recharge : la puissance varie pendant le remplissage et les batteries n’ont pas la même capacité. Pour profiter de la charge rapide, vérifiez le bloc et le câble fournis dans l’offre choisie. Une capacité élevée ne compense pas toujours une alimentation inadaptée pendant un court arrêt.

Pour les selfies, l’écran extérieur change la comparaison

Le capteur frontal de 50 mégapixels du Razr, face aux 10 mégapixels du Flip, attire immédiatement le regard. Pourtant, l’un des intérêts d’un clapet consiste à utiliser la caméra arrière avec l’aperçu affiché sur l’écran extérieur. Vous pouvez ainsi cadrer un autoportrait sans vous limiter à la petite caméra intérieure.

Déplié à angle droit et posé sur une surface stable, le téléphone peut également servir de support pour une photo à plusieurs. Avant d’acheter, essayez le déclenchement et la prévisualisation : la facilité de cadrage compte autant que la définition annoncée.

Le Razr offre un ultra grand-angle de 50 mégapixels, contre 12 chez Samsung. Cela décrit davantage de pixels disponibles, sans démontrer une supériorité systématique en intérieur ou sur des sujets en mouvement. Aucun de ces deux appareils ne possède un téléobjectif dédié : ils ne remplacent pas un grand modèle conçu autour du zoom.

Le petit écran doit surtout éviter d’ouvrir le téléphone

Samsung annonce une dalle extérieure de 4,1 pouces, Motorola de 4 pouces. Ce dixième de pouce ne suffit pas à décider lequel est le plus pratique. Regardez si vos applications habituelles sont utilisables, comment s’affiche le clavier et si vous pouvez répondre à un message sans déplier l’appareil. Les fonctions accessibles dépendent aussi de la version logicielle et de l’application.

Les 165 Hz du Motorola constituent un maximum, pas la promesse que tous les contenus dépasseront les 120 Hz du Samsung. Une vidéo conserve sa cadence d’origine et un jeu doit prendre en charge la fréquence visée.

La charnière et l’écran intérieur méritent également une vérification distincte du choix de batterie : notre dossier sur les écrans et l’autonomie des smartphones pliables revient sur ces deux contraintes.

Si votre première raison d’acheter un clapet est de réduire le volume dans votre poche, les dimensions fermées et les 180 g du Flip8 sont des arguments directs. Si vous acceptez un boîtier plus épais pour obtenir davantage de capacité et une recharge rapide bien documentée, le Razr 70 Ultra répond à une autre priorité. Au magasin, essayez de répondre à un message appareil fermé, puis glissez-le dans votre poche avec la coque prévue : vous vérifierez les deux points qui changent le plus l’usage de ce format.