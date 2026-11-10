De nouvelles maquettes attribuées aux Galaxy S27 Ultra, Pro et Plus montrent deux choix de design. Elles révèlent une forme, pas les performances des futurs téléphones.

Galaxy S27 Ultra et S27 Pro : ces nouvelles maquettes montrent le changement qui se prépare au dos

Les Galaxy S27 Ultra et Galaxy S27 Pro pourraient se distinguer au premier coup d’œil des autres modèles de la gamme. Une image publiée ce 10 novembre par Sonny Dickson présente trois maquettes attribuées aux futurs Ultra, Pro et Plus. Sur les deux premiers, un large plateau occupe le haut du dos ; sur le Plus, les appareils photo conservent une disposition verticale plus familière.

Ces objets ne sont pas des smartphones en fonctionnement. Leur intérêt est ailleurs : ils permettent de comparer les silhouettes et l’organisation des éléments, sans confondre cette première vue avec le produit que Samsung commercialisera.

Le Pro et l’Ultra prendraient une autre direction que le Plus

Les maquettes, rapportées par SammyGuru, montrent un module rectangulaire surélevé sur les deux modèles les plus haut placés. Cette surface regroupe les éléments photo dans une zone visuellement séparée du reste du dos. Le Galaxy S27+ conserve, lui, une implantation verticale des objectifs.

Cette différence suggère une gamme plus facile à distinguer visuellement : Pro et Ultra d’un côté, modèles standard et Plus de l’autre. Le Galaxy S27 standard n’apparaît toutefois pas dans cette image. Lui attribuer exactement le dos du Plus serait encore une déduction.

La nouveauté complète notre premier aperçu d’une maquette du S27 Ultra face à des téléphones existants. Le reportage précédent portait sur une réalisation à partir de fichiers CAD ; cette nouvelle publication réunit plusieurs membres présumés de la série et met surtout en évidence leur différence de présentation.

Quatre éléments visibles ne signifient pas quatre appareils photo

C’est le piège de cette image. Sur les Pro et Ultra, la disposition du bloc peut laisser croire à la présence de quatre caméras. SammyGuru précise que l’un des éléments correspondrait au capteur d’autofocus laser, et non à un objectif supplémentaire.

Son rôle serait d’aider à la mise au point. Il ne fournit pas, à lui seul, une nouvelle focale pour cadrer plus large ou rapprocher un sujet. Compter les cercles d’une maquette ne suffit donc pas à compter les possibilités photo.

Cette distinction rejoint la fuite récente sur les capteurs des Galaxy S27 : elle évoque trois appareils au dos des Pro et Ultra. Les deux informations portent cependant sur des éléments différents. Une enveloppe de démonstration ne permet pas de vérifier le capteur installé derrière chaque ouverture.

Les finitions et les résultats photo restent hors champ

Le plateau noir paraît massif sur ces exemplaires. Cela ne permet pas de juger le rendu final du verre, du métal ou des bagues qui entoureront les objectifs. Les maquettes servent avant tout à représenter une forme et l’emplacement des composants ; elles ne reproduisent pas nécessairement les matériaux ni les traitements de surface.

Il serait tout aussi prématuré d’en déduire le poids en main, la stabilité sur une table ou la compatibilité avec une coque précise. Sans dimensions définitives et sans appareil fonctionnel, l’image ne répond pas à ces questions.

Pour un futur acheteur, le point concret à retenir est donc le changement d’organisation au dos des Pro et Ultra, face au dessin plus familier du Plus. Samsung n’a pas confirmé cette apparence. Les performances des caméras, l’épaisseur exacte et les accessoires compatibles demanderont d’autres preuves que ces trois maquettes.

Photo : Sonny Dickson.