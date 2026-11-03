Android Headlines a fabriqué une maquette du Galaxy S27 Ultra à partir de fichiers CAD. Le bloc photo change, mais le téléphone reste à confirmer.

Galaxy S27 Ultra face au S26 Ultra et à l’iPhone 18 Pro : ce que montre une maquette

Le futur Galaxy S27 Ultra conserve un grand format, mais son dos pourrait changer bien davantage que sa silhouette. Dans un reportage publié le 2 novembre, Android Headlines confronte une maquette au Galaxy S26 Ultra, à l’iPhone 18 Pro et au Pixel 11 Pro. Le nouveau plateau photo attire l’œil ; son emplacement pose aussi une question très concrète pour les coques et les accessoires.

Il s’agit d’une coque de démonstration fabriquée par le média à partir de ses fichiers CAD, pas d’un exemplaire fonctionnel fourni par Samsung. Cette distinction change la portée des observations.

Un autre bloc photo, presque le même encombrement

Le plateau traverse la partie haute du dos. Sur les images du reportage, il se rapproche visuellement des larges ensembles photo devenus courants chez Apple et Google. Les objectifs restent toutefois en relief au-dessus de cette première surface.

Les dimensions issues des fichiers utilisés par Android Headlines atteignent 163,76 × 78,25 × 7,97 mm. Le média les rapproche des 163,6 × 78,1 × 7,9 mm du S26 Ultra. L’écart est faible : le changement de dessin ne signifie donc pas que le futur Ultra deviendrait beaucoup plus compact.

L’intérêt de ce rapprochement est surtout ergonomique. Une caméra plus haute peut libérer de la place au milieu du dos pour un accessoire circulaire. Elle peut aussi imposer une nouvelle découpe de coque, même lorsque la taille générale varie peu.

La compatibilité des accessoires reste la vraie question

Android Headlines constate qu’une coque classique du S26 Ultra ne s’adapte pas correctement à cette maquette à cause du module photo. Ce résultat concerne la forme testée. Il invite à ne pas acheter à l’avance une coque d’une autre génération en supposant que des dimensions proches suffiront.

Le média voit aussi davantage de place pour des accessoires magnétiques. Mais sa maquette ne démontre ni l’intégration d’aimants Qi2 dans le téléphone final, ni les performances de recharge, ni l’absence d’interférence avec le stylet.

Une maquette ne permet pas de tester le prochain Ultra

Le modèle manipulé ne contient ni écran, ni batterie, ni électronique représentative. Son poids et sa répartition des masses diffèrent donc d’un appareil commercial. Même son comportement posé sur une table ne permet pas de conclure sur la stabilité du futur téléphone.

Ces images prolongent notre suivi du changement de design arrière envisagé pour le S27 Ultra. Leur apport nouveau tient à la confrontation physique avec des smartphones existants. Les performances photo, la recharge et les caractéristiques définitives demanderont d’autres éléments que cette enveloppe vide.

Source et photographies de la maquette : reportage original d’Alexander Maxham, Android Headlines, 2 novembre 2026.

Image : illustration.