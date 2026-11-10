Galaxy S27 : les nouveaux capteurs se précisent, mais l’Ultra pourrait perdre un objectif

Une fuite détaille les capteurs que Samsung évaluerait. Le changement le plus sensible concernerait le téléobjectif de l’Ultra, sans garantir encore le résultat photo.

La gamme Galaxy S27 pourrait conserver trois appareils photo au dos sur chacun de ses modèles, y compris l’Ultra. Une nouvelle fuite détaille les capteurs que Samsung évaluerait, avec une séparation importante : les modèles standard et Plus resteraient proches de leurs prédécesseurs, tandis que les Pro et Ultra partageraient un appareil principal de 200 mégapixels.

Le Galaxy S27 et le S27+ ne bouleverseraient pas la formule

SammyGuru affirme avoir obtenu les références des capteurs à l’étude pour les quatre téléphones. Selon son relevé publié le 9 novembre, les S27 et S27+ associeraient un appareil principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif avec un grossissement optique 3x.

Le site évoque deux possibilités pour le capteur principal, Sony IMX955 ou Samsung S5KGNG. Le choix n’apparaît donc pas arrêté dans ce relevé. Il ne faut pas transformer une liste de composants évalués en fiche technique définitive, ni supposer que tous les exemplaires commercialisés utiliseraient nécessairement le même fournisseur.

Pro et Ultra partageraient le principal, mais pas le même zoom

La fuite attribue aux Pro et Ultra un capteur principal Samsung HP6 de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un appareil avant de 16 mégapixels. La différence la plus simple à comprendre concerne le téléobjectif : 3x pour le Pro, contre 5x pour l’Ultra.

L’Ultra abandonnerait ainsi son téléobjectif 3x distinct pour ne garder qu’un téléobjectif 5x. Android Authority reprend cette hypothèse, en soulignant le changement par rapport à la combinaison de deux téléobjectifs des précédents modèles Ultra.

Pour le lecteur, l’enjeu ne se résume pas au nombre d’objectifs. Un 5x sert à cadrer un sujet plus éloigné ; le résultat entre les focales natives dépend ensuite du recadrage, du capteur et du traitement logiciel. La disparition d’un module ne permet pas, à elle seule, de conclure que toutes les photos seraient moins bonnes.

Ce qu’on ne peut pas encore déduire des mégapixels

Un capteur de 200 mégapixels n’assure pas automatiquement un meilleur portrait, une scène nocturne plus nette ou une vidéo plus stable. Il faut aussi connaître l’optique, l’ouverture, la stabilisation et les réglages de traitement. Ces informations ne sont pas établies par cette liste.

Même prudence pour les comparaisons entre Pro et Ultra : partager une référence de capteur principal ne prouve pas que tous les résultats seraient identiques. Les objectifs et les réglages finaux peuvent compter autant que la définition annoncée.

Samsung n’a pas confirmé cette configuration. Pour ceux qui attendent la série avant de changer de téléphone, le point à surveiller est désormais concret : comment les futurs appareils traiteront les cadrages intermédiaires, notamment autour du 3x sur l’Ultra. Les premiers essais comparables seront plus utiles qu’une conclusion prématurée fondée sur un objectif en moins. La fuite dessine une architecture possible ; elle ne livre pas encore un verdict sur les photos.

Photo : Galaxy S25 Ultra. Crédit : SammyGuru.