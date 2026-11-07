Galaxy S27 Ultra : les nouveautés photo évoquées suffiront-elles à faire oublier le S26 Ultra ?

Le Galaxy S27 Ultra pourrait changer ses appareils photo sans bouleverser les chiffres les plus visibles de sa fiche technique. Un dossier publié par Geeky Gadgets le 7 novembre évoque de nouveaux capteurs principal et ultra grand-angle ainsi qu’un habillage revu du téléobjectif 5x. Ces éléments restent des rumeurs : ils ne démontrent pas encore une meilleure qualité d’image que sur le S26 Ultra.

Pour un propriétaire du modèle actuel, la question utile est donc précise : quelles photos le prochain Ultra pourrait-il réussir davantage ? Un nouveau dos attire l’œil, mais il faut distinguer ce que l’on voit sur un rendu de ce qui peut réellement améliorer un portrait, un sujet en mouvement ou une scène de nuit.

Le S26 Ultra place déjà la barre plus haut que le seul chiffre de 200 Mpx

Les caractéristiques officielles de la génération actuelle donnent un point de comparaison concret. Le S26 Ultra associe un appareil principal de 200 Mpx ouvrant à f/1,4, un ultra grand-angle de 50 Mpx à f/1,9, un téléobjectif 3x de 10 Mpx à f/2,4 et un téléobjectif 5x de 50 Mpx à f/2,9. Il possède donc plusieurs cadrages, pas simplement une caméra principale à très haute définition.

Usage Équipement du S26 Ultra Amélioration à rechercher sur le successeur Photo courante et scènes sombres Principal 200 Mpx, f/1,4 Détails préservés, exposition et sujets moins flous Paysages et groupes dans un espace réduit Ultra grand-angle 50 Mpx, f/1,9 Netteté dans les coins et cohérence des couleurs Cadrage rapproché sans se déplacer Téléobjectifs optiques 3x et 5x Qualité à chaque focale et transition entre modules

Ce tableau fixe les points à comparer ; sa dernière colonne n’annonce pas des gains acquis sur le S27 Ultra. Samsung distingue déjà le zoom optique 3x et 5x du zoom dit « de qualité optique » 2x et 10x. Un bouton 10x à l’écran ne signifie donc pas, à lui seul, qu’un téléobjectif optique 10x est présent.

Un téléobjectif redessiné n’est pas forcément un meilleur zoom

Le relais de Geeky Gadgets s’appuie sur une vidéo de TechTalkTV mise en ligne le 5 novembre. Il décrit une enveloppe photo plus épurée et une modification du logement du téléobjectif. Cette présentation n’apporte toutefois pas de comparaison photographique contrôlée permettant de mesurer le progrès.

Présentation de TechTalkTV, publiée le 5 novembre 2026 : informations et visuels à lire comme des éléments préliminaires.

La taille de l’anneau visible au dos ne révèle ni la surface du capteur ni les performances de l’autofocus. Un constructeur peut réorganiser l’encombrement d’un module sans augmenter son grossissement. Inversement, un appareil conservant une focale 5x peut progresser si son optique, son capteur ou son traitement évolue.

Les comparaisons de maquette du S27 Ultra déjà examinées par Menow renseignent sur la forme et les accessoires. Une enveloppe de démonstration ne permet pas de conclure sur le rendu des photos. L’intérêt du nouveau dossier est de poser la question du remplacement du S26 Ultra, pas de transformer cette maquette en essai.

Le changement de capteur compte surtout dans les photos difficiles

Deux capteurs portant le même nombre de mégapixels peuvent produire des résultats différents. La documentation technique ISOCELL de Samsung décrit plusieurs leviers distincts : regroupement de pixels pour la faible lumière, gestion HDR des forts contrastes et systèmes de mise au point. Elle explique ces mécanismes ; elle ne confirme pas leur configuration dans le futur S27 Ultra.

Pour un visage devant une fenêtre, il faudra regarder si les hautes lumières et les traits sont conservés ensemble. Pour un enfant ou un animal qui bouge, la netteté du sujet sera plus parlante que celle d’un paysage immobile. Au zoom, un détail lointain doit rester crédible sans être transformé par un lissage ou une accentuation excessifs.

Ce sont les comparaisons qui permettront de répondre au titre. Une image prise en plein jour et affichée seule peut sembler excellente sur les deux téléphones ; elle ne dit pas lequel échoue le moins souvent lorsque la scène se complique.

La puissance et la mémoire ne départageront pas les photos à elles seules

Le même dossier évoque aussi une répartition Snapdragon/Exynos selon les modèles, une base de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi qu’une configuration Ultra allant jusqu’à 16 Go et 1 To. Il situe la présentation fin janvier 2027, puis la disponibilité en février. Ces indications ne constituent ni un calendrier français confirmé ni une configuration commerciale garantie.

La RAM sert au travail des applications ; le stockage accueille notamment les photos et vidéos. Davantage de place peut convenir à quelqu’un qui conserve de longs enregistrements, sans améliorer automatiquement les images. De même, une puce plus rapide peut faciliter certains traitements, mais son nom ne prouve pas la qualité du résultat photographique. Notre suivi de la piste Snapdragon pour l’Europe distingue déjà les informations de développement de la version qui sera réellement vendue.

Faut-il attendre le S27 Ultra pour la photo ?

Les éléments disponibles ne suffisent pas encore à recommander de remplacer un S26 Ultra pour son appareil photo. Ils donnent des pistes à surveiller, sans montrer un progrès mesuré. Pour un achat motivé par la photo, il faut identifier ce qui manque aujourd’hui : zoom en intérieur, netteté des sujets en mouvement, régularité des portraits ou vidéo nocturne.

Le bon comparatif devra alors employer des appareils commerciaux, photographier la même scène à quelques instants d’écart et préciser le mode utilisé. Un cliché en mode automatique ne se compare pas honnêtement à une exposition longue sur trépied sans l’indiquer. La mise au point, les couleurs entre les objectifs et les détails en mouvement compteront davantage qu’un changement de dessin du bloc photo.

Si votre S26 Ultra répond déjà à vos usages, un rendu plus séduisant ne justifie pas à lui seul un nouvel achat. Si une limite précise vous gêne, conservez quelques photos représentatives : ce sont ces situations, et non le seul nombre de mégapixels, qu’il faudra retrouver dans les essais du prochain Ultra.