Galaxy S26 Ultra ou iPhone 18 Pro Max : ce détail peut peser dans votre choix

Deux écrans de 6,9 pouces, presque le même encombrement, mais 35 grammes d’écart : les conséquences pour la prise en main, les photos et les usages.

Le Galaxy S26 Ultra pèse 214 g, l’iPhone 18 Pro Max 249 g. Tous deux proposent pourtant un écran de 6,9 pouces et une largeur presque identique. Pour celui qui transporte son téléphone toute la journée, les 35 g d’écart constituent une différence plus tangible qu’une longue liste de fonctions. Ils ne suffisent toutefois pas à désigner le meilleur appareil photo ou le plus endurant.

Deux grands écrans, deux poids dans la poche

Voici les dimensions annoncées pour les appareils sans coque. Elles correspondent au téléphone entier ; l’épaisseur indiquée ne décrit pas à elle seule la saillie du bloc photo.

Caractéristique Galaxy S26 Ultra iPhone 18 Pro Max Écran 6,9 pouces, jusqu’à 120 Hz 6,9 pouces, jusqu’à 120 Hz Hauteur 163,6 mm 163,4 mm Largeur 78,1 mm 78 mm Épaisseur 7,9 mm 8,75 mm Poids 214 g 249 g Stylet intégré S Pen Non

Les caractéristiques françaises de Samsung et la fiche technique d’Apple donnent ainsi deux appareils d’un encombrement frontal comparable. Passer à l’iPhone ne réduit donc pratiquement pas la place occupée dans une poche. Choisir le Samsung ne rend pas non plus l’écran plus facile à atteindre d’un seul pouce : sa largeur reste de 78,1 mm.

Le véritable avantage du Galaxy est ici le poids. Il intéresse particulièrement les personnes qui lisent longtemps téléphone tenu en l’air ou filment à bout de bras. Une coque, un support ou une batterie magnétique modifient ensuite le poids de l’ensemble : mieux vaut comparer les configurations que vous utiliserez réellement.

Pour les photos, les deux longs zooms ne cadrent pas pareil

Le Galaxy possède deux téléobjectifs, correspondant à des grossissements optiques de 3x et 5x. L’iPhone dispose d’un téléobjectif 4x. Ce sont ces positions qui donnent le premier repère utile pour photographier une scène éloignée, un monument ou un portrait.

Photo Galaxy S26 Ultra iPhone 18 Pro Max Appareil principal 200 Mpx, f/1,4 48 Mpx, ouverture variable Ultra grand-angle 50 Mpx 48 Mpx Téléobjectifs dédiés 3x et 5x 4x Cadrages supplémentaires annoncés de « qualité optique » 2x et 10x 2x et 8x

Attention au vocabulaire : un cadrage présenté comme de « qualité optique » n’ajoute pas un objectif dans le téléphone. Il exploite notamment une portion du capteur. Le 10x de Samsung ne constitue donc pas un troisième téléobjectif, pas plus que le 8x d’Apple n’en constitue un second.

Pour choisir, regardez d’abord les cadrages que vous utilisez. Un 3x peut être plus commode lorsqu’il manque du recul ; un 5x rapproche davantage un sujet distant. La résolution de 200 Mpx ne prouve pas, à elle seule, que chaque photo sera meilleure. La lumière, les mouvements du sujet et le traitement influencent le résultat.

Le chiffre d’autonomie ne tranche pas ce duel

Samsung et Apple publient des durées de lecture vidéo, mais leurs protocoles ne permettent pas de transformer ces chiffres en classement commun. Ces annonces ne suffisent donc pas à attribuer une victoire sur une journée de photos, de navigation et de réseau mobile.

Le choix le plus solide part de votre usage : le Galaxy pour alléger un très grand téléphone et disposer du S Pen ; l’iPhone pour conserver les applications, accessoires et habitudes propres à votre équipement Apple. Avant d’acheter, prenez les deux en main avec une coque comparable. Les 35 g se mesurent sur une balance ; leur importance se juge surtout après plusieurs minutes d’utilisation.

Sur le Galaxy, le suivi logiciel compte aussi : notre point sur One UI 9 et sa disponibilité en France distingue les fonctions du téléphone et celles de sa mise à jour. Et si vous surveillez la batterie, le pourcentage de santé affiché ne mesure pas l’autonomie d’une journée.