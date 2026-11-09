Batterie, recharge, format et suivi : les différences françaises entre Galaxy S26 et Xiaomi 17, et ce qu’elles changent au quotidien.

Galaxy S26 ou Xiaomi 17 : Xiaomi mise sur sa batterie, mais un autre point mérite votre attention

6 330 mAh pour le Xiaomi 17, 4 300 mAh pour le Galaxy S26 : ces deux smartphones de 6,3 pouces n’emportent pas la même réserve d’énergie. Le Xiaomi ajoute une charge filaire annoncée à 100 W, contre 25 W pour Samsung. Le Galaxy répond par un format plus léger et un engagement de suivi plus long. Pour acheter en France, il faut surtout comparer la bonne version du Xiaomi.

Le Xiaomi 17 français possède une batterie de 6 330 mAh

La capacité publiée sur la fiche française de Xiaomi est de 6 330 mAh. Il ne faut pas reprendre les 7 000 mAh du modèle chinois pour conseiller un achat français. Le nom identique ne garantit pas une fiche technique identique selon le marché.

Version française Galaxy S26 Xiaomi 17 Écran 6,3 pouces, jusqu’à 120 Hz 6,3 pouces, de 1 à 120 Hz Batterie annoncée 4 300 mAh 6 330 mAh Charge filaire maximale 25 W 100 W Poids 167 g 191 g Dimensions 149,6 × 71,7 × 7,2 mm 151,1 × 71,8 × 8,06 mm Puce Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Capacité de stockage 256 ou 512 Go 256 ou 512 Go

L’écart atteint 2 030 mAh. Cela représente une réserve supplémentaire, pas une promesse de 47 % d’autonomie en plus. L’écran, la réception réseau, les applications et la gestion du processeur déterminent aussi la consommation. Sans essai réalisé dans les mêmes conditions, on ne peut pas convertir ces capacités en heures comparables.

Le compromis est néanmoins clair : le Xiaomi pèse 24 g de plus et mesure 0,86 mm de plus en épaisseur. Sa largeur dépasse celle du Samsung de seulement 0,1 mm. Vous gagnez donc une batterie sensiblement plus grosse sans changer beaucoup la largeur en main, mais vous la portez avec un appareil plus lourd.

100 W ne signifie pas une recharge quatre fois plus rapide

La puissance maximale constitue un plafond, maintenu pendant une partie seulement de la recharge. Elle diminue notamment lorsque la batterie se remplit ou chauffe. Diviser 100 par 25 ne donne donc pas un rapport fiable entre les temps nécessaires pour atteindre 100 %.

Autre point à intégrer au budget : Xiaomi précise que l’adaptateur secteur n’est pas inclus. Pour exploiter sa charge maximale, il faut un ensemble chargeur et câble compatible avec les conditions du constructeur. Un chargeur USB-C déjà présent à la maison peut alimenter le téléphone sans pour autant atteindre 100 W. La recharge sans fil du Xiaomi monte à 50 W avec l’équipement compatible, lui aussi vendu séparément.

Samsung s’engage sur sept ans de suivi

Samsung annonce sept ans de mises à jour du système et de sécurité pour sa génération S26. Cet engagement donne un repère clair si vous comptez conserver le téléphone longtemps. Le calendrier part du lancement, pas du jour où vous achetez le téléphone.

Pour le Xiaomi, vérifiez l’engagement associé à la référence exacte avant de comparer les durées, surtout si vous envisagez un appareil importé. Une nouvelle version d’HyperOS n’est pas nécessairement une nouvelle version d’Android, et la distribution peut varier selon les pays. Notre point sur One UI 9 et son déploiement français explique cette distinction entre compatibilité et disponibilité.

Quel compromis vaut votre argent ?

Si vous cherchez d’abord une grosse réserve de batterie dans un appareil relativement compact, le Xiaomi présente l’avantage matériel le plus visible. Si vous privilégiez un téléphone léger et un long engagement de suivi, le Galaxy a des arguments concrets. Le chargeur compatible peut modifier le budget final : comparez son coût avec celui du téléphone, plutôt que la seule étiquette en boutique.

La photo ne se résume pas non plus au nombre de mégapixels. Le Xiaomi utilise notamment un téléobjectif de 60 mm équivalent, tandis que Samsung propose un téléobjectif 3x. Pour départager les deux sur la qualité d’image, il faudrait des prises de vue comparables ; la batterie ne suffit pas à désigner un gagnant pour tous les usages.

Si votre hésitation vient d’une baisse récente d’autonomie sur un Galaxy, vérifiez aussi ce que signifie son indicateur de santé après une mise à jour : ce chiffre ne se compare pas directement à la capacité d’un téléphone neuf.