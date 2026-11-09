Galaxy S25 Ultra ou S26 Ultra : ces différences justifient-elles vraiment de payer plus ?

Photo de nuit, recharge, écran de confidentialité : ce que le S26 Ultra change réellement pour un propriétaire de S25 Ultra.

Le Galaxy S26 Ultra conserve les 5 000 mAh et les zooms optiques 3x et 5x du S25 Ultra. Les évolutions existent, mais elles se trouvent ailleurs : ouverture des appareils photo, recharge à 60 W, poids et écran de confidentialité. Pour un propriétaire de S25 Ultra, le changement mérite donc une explication plus précise qu’une promesse de téléphone « meilleur partout ».

Ce qui change vraiment entre les deux générations

Caractéristique Galaxy S25 Ultra Galaxy S26 Ultra Écran 6,9 pouces, QHD+, jusqu’à 120 Hz 6,9 pouces, QHD+, jusqu’à 120 Hz Batterie 5 000 mAh 5 000 mAh Charge filaire maximale 45 W 60 W Appareil principal 200 Mpx, f/1,7 200 Mpx, f/1,4 Téléobjectif 5x 50 Mpx, f/3,4 50 Mpx, f/2,9 Téléobjectif 3x 10 Mpx, f/2,4 10 Mpx, f/2,4 Ultra grand-angle 50 Mpx, f/1,9 50 Mpx, f/1,9 Poids 218 g 214 g Dimensions 162,8 × 77,6 × 8,2 mm 163,6 × 78,1 × 7,9 mm

Ces valeurs figurent dans le comparatif publié par Samsung France. Elles montrent notamment que le S26 Ultra s’affine, mais devient légèrement plus haut et plus large. Les 4 g gagnés n’en font pas un changement radical de catégorie dans la poche.

La photo évolue surtout quand la lumière manque

Le nombre de mégapixels de l’appareil principal ne change pas. Son ouverture passe en revanche de f/1,7 à f/1,4. Une ouverture plus grande peut laisser entrer davantage de lumière : c’est utile pour éviter de prolonger excessivement le temps de pose ou de trop augmenter la sensibilité dans une scène sombre.

Le téléobjectif 5x suit la même logique, avec une ouverture passant de f/3,4 à f/2,9. Le rapprochement optique reste de 5x. Vous ne gagnez donc pas un objectif qui cadre deux fois plus loin. Les deux appareils proposent aussi un téléobjectif 3x et des cadrages supplémentaires obtenus à partir des capteurs.

Samsung annonce davantage de lumière captée sur ces deux appareils photo. Cela ne se traduit pas mécaniquement par le même gain de qualité sur chaque cliché. Photographier une façade immobile et un enfant qui court le soir ne pose pas les mêmes contraintes. Sans comparaison de prises de vue dans les mêmes conditions, on ne peut pas promettre que le nouveau modèle sauvera toutes les photos ratées de l’ancien.

La batterie ne grossit pas, la recharge accélère sur le papier

Les deux batteries affichent 5 000 mAh. Cette égalité ne garantit pas une autonomie identique : le processeur, l’écran et le logiciel influencent la consommation. Elle interdit en revanche de présenter le S26 Ultra comme doté d’une batterie plus grosse.

La puissance filaire maximale passe de 45 à 60 W. L’intérêt se situe surtout dans les appoints, à condition de posséder un chargeur et un câble compatibles. Ce n’est pas une garantie de gagner un tiers du temps sur une recharge complète : la puissance varie pendant la charge et baisse à l’approche de 100 %.

Un écran de confidentialité que la mise à jour ne suffit pas à reproduire

Le S26 Ultra intègre un écran de confidentialité destiné à limiter ce qu’une personne placée sur le côté peut distinguer. C’est un argument pour consulter des informations sensibles dans les transports. Cette particularité matérielle ne peut pas être ajoutée au S25 Ultra par une simple nouvelle version de One UI.

À l’inverse, il ne faut pas assimiler toutes les nouveautés logicielles au seul S26 Ultra. Samsung a aussi prévu un long suivi pour le S25 Ultra : sept générations de système et sept ans de sécurité à partir de son lancement. Acheter plus tard ne remet pas ce compteur à zéro.

Si votre S25 Ultra fonctionne bien, le conserver reste cohérent. Le S26 Ultra mérite surtout votre attention si la photo en faible lumière, les recharges courtes ou la confidentialité de l’écran répondent à une contrainte réelle. Pour un premier achat, comparez l’écart de prix du jour, la garantie et l’état de la batterie d’un éventuel appareil reconditionné. Un ancien modèle moins cher n’est intéressant que si l’économie compense les fonctions auxquelles vous renoncez.

Avant de remplacer votre S25 Ultra pour son logiciel, regardez ce que One UI 9 apporte déjà aux Galaxy compatibles. Les retours sur la fluidité et la batterie après la mise à jour restent des témoignages d’utilisateurs, à distinguer d’un test commun des deux générations.